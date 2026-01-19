Яка зарплата у жителів США — офіційний звіт

Медіанний щотижневий заробіток 122,6 млн працівників у країні, які працюють повний робочий день і отримують зарплату або оклад, у третьому кварталі 2025 року становив $1 214 (без сезонного коригування). Це на 4,2% більше, ніж рік тому, тоді як індекс споживчих цін для всіх міських споживачів (CPI-U) за той самий період зріс на 2,9%

Про це повідомило Бюро статистики праці США.

Дані про звичайні щотижневі заробітки збираються в межах Поточного обстеження населення (Current Population Survey) — загальнонаціонального вибіркового опитування домогосподарств, у якому респондентів, серед іншого, запитують, скільки зазвичай заробляє кожен працівник на зарплаті або окладі.

Основні підсумки за третій квартал

Медіанний щотижневий заробіток працівників із повною зайнятістю у третьому кварталі 2025 року становив $1 214. У жінок він дорівнював $1 076, або 80,7% від медіанного показника чоловіків ($1 333).

Співвідношення заробітків жінок і чоловіків відрізнялося залежно від раси та етнічної належності. Білі жінки заробляли 81,0% від заробітку білих чоловіків, тоді як для темношкірих жінок цей показник становив 89,8%, для азійських жінок — 78,7%, для латиноамериканських жінок — 89,5%.

Серед основних расово-етнічних груп медіанні заробітки латиноамериканців ($944) і темношкірих ($970) були нижчими, ніж у білих ($1 238) та азіатів ($1 620). У розрізі статі, медіанний щотижневий заробіток темношкірих чоловіків становив $1 032, або 75,8% від медіанного показника білих чоловіків ($1 362). Для латиноамериканських чоловіків медіанний показник дорівнював $994, або 73,0% від показника білих чоловіків.

Серед жінок відмінності були меншими: медіанний заробіток темношкірих жінок становив $927, або 84,0% від показника білих жінок ($1 103), а заробіток латиноамериканських жінок — $890, або 80,7% від показника білих жінок. Заробітки азійських чоловіків ($1 831) та жінок ($1 441) були вищими, ніж у їхніх білих відповідників.

За віком найвищі звичайні щотижневі заробітки були в чоловіків 35–64 років: медіанний показник становив $1 504 для чоловіків 35–44 років, $1 497 — для 45–54 років і $1 481 — для 55–64 років. Серед жінок найвищі показники були у працівниць 35–54 років: медіанний щотижневий заробіток становив $1 226 для жінок 35–44 років і $1 192 — для 45–54 років.

Найнижчі медіанні щотижневі заробітки мали чоловіки та жінки 16–24 років — $802 і $715 відповідно. Різниця між заробітками чоловіків і жінок була меншою серед молодших працівників, ніж серед старших; наприклад, жінки 16–24 років заробляли 89,2% від заробітку чоловіків у цій самій віковій групі, тоді як співвідношення заробітків жінок і чоловіків для віку 55 років і старше становило 77,5%.

Серед основних професійних груп працівники з повною зайнятістю в управлінських, професійних і споріднених професіях мали найвищі медіанні щотижневі заробітки — $1 912 у чоловіків і $1 466 у жінок. Найменше заробляли зайняті у сфері послуг — $897 у чоловіків і $747 у жінок.

За рівнем освіти працівники з повною зайнятістю віком 25 років і старше без атестата про повну середню освіту мали медіанний щотижневий заробіток $777; випускники середньої школи (без коледжу) — $980; а ті, хто має ступінь бакалавра або вищий, — $1 747. Серед випускників коледжів із вищими науковими ступенями (магістерськими, професійними та докторськими) 10% чоловіків із найвищими заробітками отримували $4 809 або більше на тиждень, а їхні колеги-жінки — $3 697 або більше.

Медіанний щотижневий заробіток із сезонним коригуванням у третьому кварталі 2025 року становив $1 215 і майже не змінився порівняно з попереднім кварталом ($1 206).

