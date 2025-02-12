Які продукти здорожчають найбільше через ріст інфляції

У січні 2025 року інфляція в Україні прискорилася до 12,9% у річному вимірі, що перевищило прогноз Національного банку України (НБУ). У місячному вимірі ціни зросли на 1,2%

Про це свідчать дані, опубліковані Державною службою статистики України, передає пресслужба регулятора.

Зазначається, що основною причиною відхилення цінової динаміки від прогнозу було суттєвіше зростання як адміністративно регульованих цін на товари і послуги, так і вартості ринкових послуг через подальше зростання виробничих витрат, зокрема енергозабезпечення і оплату праці, а також податкові та регуляторні зміни.

Головні тези зі звіту НБУ:

Сирі продукти харчування подорожчали на 11,8%.

Подорожчання оброблених продовольчих товарів у січні становило 15,9% р/р. Пришвидшення зростання цін пояснюється збільшенням закупівельних цін на сировину, а також виробничих витрат підприємств на електроенергію, оплату праці й логістику. У результаті високими темпами зростали ціни на хліб та хлібо- і м’ясопродукти, олію. Через зростання цін на світових ринках дорожчали окремі імпортні товари, зокрема сири, чай, кава й шоколад. Водночас ціни на кисломолочну продукцію та вершкове масло стабілізувалися з огляду на зниження закупівельних цін на молоко-сировину на тлі зростання пропозиції.

Ціни на непродовольчі товари пришвидшили зростання до 4,3% р/р через курсові ефекти в попередні періоди. Водночас ціни на одяг та взуття залишалися нижчими, ніж торік.

Темпи зростання вартості послуг становили 14,2%, також пришвидшившись у січні порівняно з груднем. Частково це пояснюється переглядом тарифів, зокрема їх підвищенням окремими мобільними операторами, актуалізацією переліку платних медичних послуг у державних і комунальних закладах, зміною підходів до розрахунку вартості полісу ОСЦПВ.

Адміністративно-регульовані ціни зросли на 17,5%. Темпи зростання цін на пальне становили 12,1%. Базова інфляція пришвидшилася до 11,7%.

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У докладному інфляційному звіті НБУ зазначається, що у середньостроковій перспективі найшвидше зростатимуть адміністративнорегульовані ціни через підвищення акцизних податків та необхідність приведення тарифів на послуги ЖКГ до ринкових рівнів.

Отже, для досягнення інфляційної цілі на горизонті політики монетарна політика має спрямовуватися на утримання інших компонент ІСЦ (насамперед базової інфляції) на нижчих рівнях (близько 3-4%). Очікується, що це разом з поступовою нормалізацією функціонування економіки, поліпшенням ситуації в енергетиці, фіскальною консолідацією та заходами монетарної політики підтримає спроможність Нацбанк досягати інфляційних цілей на горизонті політики.

«Продовольча інфляція суттєво сповільниться в другому півріччі 2025 року та знижуватиметься надалі завдяки очікуваному нарощуванню врожаїв», — зазначається у звіті регулятора.

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Загальні прогнози різних інституцій та аналітиків щодо цін на конкретні товари та послуги:

Продукти харчування: очікується, що ціни на продукти харчування зростатимуть у першій половині 2025 року. За прогнозами експертів, подорожчання може становити від 10-15% до 50% залежно від конкретного продукту. Зокрема, зменшення врожаю соняшнику може призвести до підвищення цін на соняшникову олію, а дефіцит молока-сировини – до зростання вартості молочних продуктів. Ціни на вершкове масло залишатимуться високими, а подальша динаміка залежатиме від глобальних трендів. Водночас, після значного зростання, ціни на курячі яйця почали знижуватися через проблеми виробників на зовнішніх ринках.

Житлово-комунальні послуги (ЖКГ): у середньостроковій перспективі очікується найшвидше зростання адміністративно регульованих цін, зокрема на послуги ЖКГ, через підвищення акцизних податків та необхідність приведення тарифів до ринкових рівнів.

Паливо та логістика: зростання цін на логістику прогнозується на рівні 5-7% у 2025 році, що додасть до вартості всіх товарів і послуг від 1% до 3%. Це пов’язано зі збільшенням цін на паливо та підвищенням зарплат водіїв, які є дефіцитними фахівцями на ринку праці.

Алкогольні та тютюнові вироби: підвищення з 1 січня 2025 року акцизів на тютюнові вироби може мотивувати виробників та імпортерів піднімати ціни на цю продукцію. Також спостерігається пришвидшення зростання цін на алкогольні напої.

Загалом, НБУ прогнозує, що інфляція досягне свого піку в другому кварталі 2025 року, після чого з середини року почне знижуватися. Очікується, що наприкінці 2025 року інфляція сповільниться до 8,4%, а у 2026 році – до цільового показника 5%. Цьому сприятимуть заходи процентної та валютно-курсової політики НБУ, а також очікуване покращення ситуації в енергетиці, зниження фіскального дефіциту та помірний зовнішній ціновий тиск.

Таким чином, у 2025 році очікується зростання цін на низку товарів та послуг, проте з середини року прогнозується поступове зниження інфляційного тиску.

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