Які території Землі стануть непридатними для життя — учені

Глобальне потепління може кардинально змінити карту світу, придатного для життя: до 2070 року значна частина територій, де нині мешкають люди, ризикує перетворитися на зони екстремальної спеки. За оцінками вчених, такі зміни здатні зачепити мільярди людей і спровокувати масштабні хвилі переселення

Про це йдеться у дослідженні міжнародної групи науковців, на яке посилається Deutsche Welle, пише Expert.

Дослідники звертають увагу на цікаву історичну закономірність: упродовж тисячоліть людство концентрувалося переважно в межах двох вузьких температурних «коридорів» — більшість населення обирала регіони із середньорічною температурою 11–15°C, тоді як менша частка освоювала тепліші зони з показником 20–25°C. Саме такі умови виявилися найоптимальнішими для сільського господарства, економічного розвитку та комфортного життя.

Подібні висновки про прискорення кліматичних змін узгоджуються з даними інших останніх досліджень: за оцінками вчених, середня глобальна температура у 2025 році вже перевищила доіндустріальний рівень на 1,43°C, а останні 11 років стали найтеплішими з середини XIX століття.

За словами одного з авторів дослідження, нідерландського еколога Мартена Шеффера, ці кліматичні зони залишалися практично незмінними впродовж приблизно шести тисяч років.

Однак глобальне потепління поступово руйнує цей багатовіковий баланс. Якщо обсяги викидів парникових газів залишаться на нинішньому рівні, найближчі десятиліття можуть кардинально змінити клімат для значної частини населення планети.

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За найгіршим сценарієм, до 2070 року середньорічна температура в окремих регіонах світу може перевищити позначку 29°C. Наразі подібні екстремальні умови фіксуються лише на приблизно 0,8% площі суходолу — переважно це території, прилеглі до пустелі Сахара.

Проте, згідно з прогнозами вчених, площа земель із настільки спекотним кліматом може зрости до 19% усієї поверхні суходолу планети — тобто територія, непридатна чи малопридатна для звичного життя, розшириться у понад 20 разів.

Дослідники наголошують, що наслідки не обмежаться лише суто температурними показниками. Подальше потепління здатне підірвати продовольчу безпеку цілих регіонів, загальмувати економічний розвиток і похитнути соціальну стабільність багатьох держав. Окремо вчені виділяють ризик масштабних міграційних процесів: за їхніми оцінками, мільярди людей можуть опинитися в умовах, дедалі менш придатних для проживання, що змусить значну частину населення шукати нові місця для життя.

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