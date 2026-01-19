Threads обійшов соцмережу X за кількістю мобільних користувачів

Звіт компанії з ринкової аналітики Similarweb свідчить, що Threads від Meta зараз має більше щоденних користувачів на мобільних пристроях, ніж X Ілона Маска. Водночас у вебсегменті X і далі суттєво випереджає Threads, але мобільний застосунок Threads для iOS та Android протягом останніх кількох місяців демонструє стабільне зростання щоденної активної аудиторії

За даними Similarweb, станом на 7 січня 2026 року Threads мав 141,5 млн щоденних активних користувачів на iOS та Android після місяців зростання. Для порівняння, X має 125 млн щоденних активних користувачів на мобільних пристроях.

Схоже, це радше результат довгострокових трендів, а не реакція на нещодавні скандали навколо X. Зокрема, користувачів викрили в тому, що вони застосовували вбудований у платформу ШІ Grok для створення несанкціонованих оголених зображень жінок, інколи неповнолітніх. Занепокоєння через такі дипфейки спонукало генерального прокурора Каліфорнії розпочати розслідування щодо Grok. Подібні перевірки, як зазначається, проводять також у Великій Британії, ЄС, Індії, Бразилії та низці інших юрисдикцій.

Драма довкола X також призвела до того, що соцмережевий стартап Bluesky останніми днями зафіксував зростання кількості встановлень застосунку.

Натомість зростання щоденного мобільного використання Threads може пояснюватися іншими чинниками. Серед них — кроспромо з більших застосунків Meta, як-от Facebook та Instagram, де Threads регулярно рекламують наявній аудиторії, фокус на креаторах, а також швидкий запуск нових функцій.

Цікаве по темі: OpenAI запустила новий ШІ-сервіс

Протягом останнього року Threads додав, зокрема, спільноти за інтересами, кращі фільтри, DMs, довгі тексти, зникаючі пости, а нещодавно його помітили у тестуванні ігор.

У сукупності зростання щоденної активної аудиторії може свідчити, що все більше людей використовують Threads на мобільних пристроях як регулярну звичку.

За офіційними даними Meta, у серпні 2025 року компанія заявляла, що Threads перевищив позначку в 400 млн місячних активних користувачів. Згодом, у жовтні 2025 року, Meta повідомляла, що Threads має 150 млн щоденних активних користувачів.

Тренд зростання триває вже багато місяців. Минулого літа Similarweb повідомляв, що Threads скорочує відрив від X на мобільних пристроях.

Окремо Similarweb зазначає, що в США X усе ще випереджає Threads, але розрив звужується. Рік тому X мав удвічі більше щоденних активних користувачів у США, ніж зараз.

Крім того, Threads має слабкі позиції у вебі, тоді як X утримує відносно стабільну вебаудиторію — близько 150 млн щоденних веб-візитів, за даними Similarweb.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Swift запустить блокчейн-реєстр для операцій із токенізованими активами

Klarna виходить на ринок P2P-переказів

Науковці розробили дешевший акумулятор, який може опріснювати воду

Джерело: TechCrunch.