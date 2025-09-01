close-btn
У застосунку «Мрія» зʼявляться нові функції

01.09.2025 17:30
Ольга Деркач

У новому навчальному сезоні в дитячому застосунку «Мрія» відкривається віртуальна крамниця з пропозиціями від партнерів

Фото: mriia.gov.ua

Про це повідомляє AIN з посиланням на пресреліз.

Школярі зможуть обмінювати свої навчальні досягнення на різноманітні винагороди: квитки до кінотеатрів, VR-квести, доступ до майстер-класів і онлайн-курсів, сертифікати, книжки та навіть канцелярію.

Розробники також окреслили плани подальшого розвитку: вже цього року в застосунку з’явиться каталог позашкільної освіти. А з 2026-го планується запуск пілотної версії для дитсадків і паралельна розробка навчальних модулів для університетів.

У довгостроковій перспективі команда «Мрії» прагне вибудувати єдину освітню цифрову екосистему, яка охоплюватиме всі рівні — від дошкільних закладів до вишів та програм для дорослих.

Цікаве по темі: У застосунку «Мрія» зʼявиться власна валюта — Федоров

Ініціатива «Мрія» започаткована президентом України Володимиром Зеленським. Проєкт реалізують Міністерство цифрової трансформації та Міністерство освіти і науки у співпраці з програмою EGAP, яку втілює Фонд Східна Європа за підтримки уряду Швейцарії.

Головна мета — створити в Україні єдиний цифровий простір для навчання, що об’єднуватиме дітей, студентів і дорослих у сучасному освітньому середовищі.

Нагадаємо, що глобальна ініціатива для підтримки України UNITED24 запускає мобільний застосунок для підтримки військових. У застосунку додали гейміфікацію — цифрові аватари, позивні, рейтинги та нагороди за донати, щоб донори відчували себе частиною обраних підрозділів. У застосунку треба обрати позивний, аватар та задонатити напряму обраним підрозділам.

Раніше ми писали, що MegogoBooks працює над запуском власного мобільного застосунку, через який користувачі зможуть купувати книжки напряму зі смартфона. Ініціатива є продовженням стратегії MEGOGO щодо розширення екосистеми сервісу за межі відео- та аудіоконтенту.

