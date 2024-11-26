В Україні запустили Єдиний державний реєстр домашніх тварин

Міністерство аграрної політики та продовольства України разом з Держпродпспоживслужбою та Міністерством цифрової трансформації запустили Єдиний державний реєстр домашніх тварин

Єдиний державний реєстр домашніх тварин — це офіційна база даних, розміщена на платформі Дія.Engine, де зберігатиметься інформація про котів, собак і тхорів. У реєстрі фіксуватимуться:

кличка та опис тварини,

дані про вакцинацію та біостерилізацію,

контакти власників або утримувачів,

інша важлива інформація для здоров’я тварини.

Цей реєстр дозволить Міністерству аграрної політики та Держпродспоживслужбі збирати й аналізувати актуальні дані про кількість домашніх тварин, їхній стан здоров’я та рівень вакцинації, що сприятиме більш ефективному контролю і догляду за тваринами.

«Єдиний державний реєстр домашніх тварин — це підвищення безпеки та формування відповідального ставлення до утримання тварин в Україні. Держава вперше за історію незалежності отримає реальні дані про кількість домашніх тварин і зможе контролювати їх вакцинальний статус. Така інформація вкрай актуальна для ефективного зниження ризику поширення небезпечних інфекцій, таких як сказ», — сказав заступник Міністра аграрної політики і продовольства України Денис Башлик.

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Реєстр буде впроваджено у два етапи. На першому етапі, який вже розпочався, Міністерство аграрної політики зосередиться на залученні ветеринарних клінік і лікарів до роботи з платформою. Для державних та приватних ветеринарних лікарів проводитимуться навчальні вебінари, а протягом листопада-грудня надаватиметься технічна підтримка телефоном та у чаті, де фахівці зможуть отримати консультації щодо авторизації.

Після успішного завершення авторизації ветеринарний заклад буде готовий реєструвати домашніх тварин. Офіційний старт другого етапу запуску Реєстру, що передбачає масштабну кампанію з реєстрації тварин, буде оголошено окремо.

«Ми вдячні партнерам за те, що цей масштабний проєкт вдалося реалізувати без використання коштів з українського бюджету. Розробка Реєстру відбулася завдяки фінансовій підтримці GIZ, а його впровадження ми здійснюємо за сприяння проєкту “Підтримка цифрової трансформації”, що фінансується USAID та UK Dev. Завдяки цій підтримці ми розробили і підготували для передачі Міністерству агрополітики та Держпродспоживслужбі не лише сам Реєстр, але й напрацювання, пов’язані з технічною підтримкою і комунікаційним супроводом», — пояснює Яна Горюнова, заступниця виконавчого директора Офісу ефективного регулювання BRDO, організації-розробника Реєстру.

Нагадаємо, що Мінцифри запустило маркетплейс для технологічного бізнесу. Міністерство цифрової трансформації України спільно з Львівським ІТ Кластером запустили український маркетплейс технологічних компаній — CodeUA.

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За матеріалами: minagro.gov.ua.