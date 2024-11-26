close-btn
PaySpaceMagazine

В Україні запустили Єдиний державний реєстр домашніх тварин

26.11.2024 15:40
Ольга Деркач
Читати росiйською

Міністерство аграрної політики та продовольства України разом з Держпродпспоживслужбою та Міністерством цифрової трансформації запустили Єдиний державний реєстр домашніх тварин

В Україні запустили Єдиний державний реєстр домашніх тварин

В Україні запустили Єдиний державний реєстр домашніх тварин Фото: vet.pet.gov.ua

Єдиний державний реєстр домашніх тварин — це офіційна база даних, розміщена на платформі Дія.Engine, де зберігатиметься інформація про котів, собак і тхорів. У реєстрі фіксуватимуться:

  • кличка та опис тварини,
  • дані про вакцинацію та біостерилізацію,
  • контакти власників або утримувачів,
  • інша важлива інформація для здоров’я тварини.

Цей реєстр дозволить Міністерству аграрної політики та Держпродспоживслужбі збирати й аналізувати актуальні дані про кількість домашніх тварин, їхній стан здоров’я та рівень вакцинації, що сприятиме більш ефективному контролю і догляду за тваринами.

«Єдиний державний реєстр домашніх тварин — це підвищення безпеки та формування відповідального ставлення до утримання тварин в Україні. Держава вперше за історію незалежності отримає реальні дані про кількість домашніх тварин і зможе контролювати їх вакцинальний статус. Така інформація вкрай актуальна для ефективного зниження ризику поширення небезпечних інфекцій, таких як сказ», — сказав заступник Міністра аграрної політики і продовольства України Денис Башлик.

Цікаве по темі: Uklon та Дія запустили спільну послугу

Реєстр буде впроваджено у два етапи. На першому етапі, який вже розпочався, Міністерство аграрної політики зосередиться на залученні ветеринарних клінік і лікарів до роботи з платформою. Для державних та приватних ветеринарних лікарів проводитимуться навчальні вебінари, а протягом листопада-грудня надаватиметься технічна підтримка телефоном та у чаті, де фахівці зможуть отримати консультації щодо авторизації.

Після успішного завершення авторизації ветеринарний заклад буде готовий реєструвати домашніх тварин. Офіційний старт другого етапу запуску Реєстру, що передбачає масштабну кампанію з реєстрації тварин, буде оголошено окремо.

«Ми вдячні партнерам за те, що цей масштабний проєкт вдалося реалізувати без використання коштів з українського бюджету. Розробка Реєстру відбулася завдяки фінансовій підтримці GIZ, а його впровадження ми здійснюємо за сприяння проєкту “Підтримка цифрової трансформації”, що фінансується USAID та UK Dev. Завдяки цій підтримці ми розробили і підготували для передачі Міністерству агрополітики та Держпродспоживслужбі не лише сам Реєстр, але й напрацювання, пов’язані з технічною підтримкою і комунікаційним супроводом», — пояснює Яна Горюнова, заступниця виконавчого директора Офісу ефективного регулювання BRDO, організації-розробника Реєстру.

Нагадаємо, що Мінцифри запустило маркетплейс для технологічного бізнесу. Міністерство цифрової трансформації України спільно з Львівським ІТ Кластером запустили український маркетплейс технологічних компаній — CodeUA.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Як змінилася поведінка споживачів небанківського кредитування у 2024

ШІ-помічник, банкомати та іпотека: Revolut анонсував плани на 2025 рік

Прибутки та ринкова капіталізація найбільших компаній світу у 2024: огляд

За матеріалами: minagro.gov.ua.

Рубрики: ДіяНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
google news
Новини по темі
З нових iPhone повністю зникнуть SIM-карти 26.11.2024

З нових iPhone повністю зникнуть SIM-карти
Neuralink тестує мозковий чип, який керуватиме роботизованою рукою 26.11.2024

Neuralink тестує мозковий чип, який керуватиме роботизованою рукою
Українські стартапи на Web Summit 2024: репортаж з місця події та коментарі учасників 26.11.2024

Українські стартапи на Web Summit 2024: репортаж з місця події та коментарі учасників
Через застосунок Резерв+ можна буде сплачувати штрафи 26.11.2024

Через застосунок Резерв+ можна буде сплачувати штрафи
PaySpace Magazine Awards 2024: останній день прийому заявок 26.11.2024

PaySpace Magazine Awards 2024: останній день прийому заявок
OpenAI почне сплачувати «податок на Google» з 2025 року 26.11.2024

OpenAI почне сплачувати «податок на Google» з 2025 року
Вибір редакції
Всі
Українські стартапи на Web Summit 2024: репортаж з місця події та коментарі учасників
ТОП статей 26.11.2024

Українські стартапи на Web Summit 2024: репортаж з місця події та коментарі учасників

 PaySpace Magazine Awards 2024: останній день прийому заявок
ТОП статей 26.11.2024

PaySpace Magazine Awards 2024: останній день прийому заявок
Останні новини
Сьогодні  17:40

З нових iPhone повністю зникнуть SIM-карти

 Сьогодні  17:00

Neuralink тестує мозковий чип, який керуватиме роботизованою рукою

 Сьогодні  16:52

Українські стартапи на Web Summit 2024: репортаж з місця події та коментарі учасників

 Сьогодні  16:20

Через застосунок Резерв+ можна буде сплачувати штрафи

 Сьогодні  15:40

В Україні запустили Єдиний державний реєстр домашніх тварин

 Сьогодні  15:08

Sense Bank приєднався до послуги е-Підприємець

 Сьогодні  15:00

Трейдери продовжують грати на «гарячих альткоїнах»: які монети в тренді

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber