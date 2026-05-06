Реформа ТЦК і нові правила бронювання

06.05.2026 14:50
Микола Деркач

В Україні готують зміни до системи мобілізації та бронювання працівників. У Верховній Раді говорять не лише про скорочення кількості критично важливих підприємств, а й про можливу трансформацію ТЦК

Фото: oblradack.gov.ua

Зокрема, про це говорять народні депутати Руслан Горбенко, Олександр Федієнко та Роман Костенко.

Критерії бронювання посилюють

За словами Горбенка, наразі є неофіційна установка зменшити кількість підприємств зі статусом критичних приблизно на 10–20%.

Це означає поступове підвищення вимог та жорсткіший контроль за системою.

«Якщо взяти практику, то на сьогоднішній час є умовно негласний наказ, щоб зменшити кількість критичних підприємств від 10 до 20%. Тому критерії для отримання критичності кожного кварталу підвищуються», — зазначив він.

До кінця травня уряд має представити оновлені критерії визначення критичності бізнесу.

Підприємства перевіряють на ефективність

Перевірки вже проводяться за участі ТЦК та СБУ.

Особливу увагу приділяють компаніям, які мають 100% бронювання працівників — зокрема в оборонно-промисловому комплексі.

Йдеться про ефективність: чи відповідає зростання штату реальному збільшенню виробництва.

«Якщо 100 людей виробляло продукцію на 100 млн грн, а стало 200 людей і виробництво зросло лише до 120 млн грн — це питання для перевірки», — пояснив Горбенко.

ТЦК можуть переформатувати

Паралельно обговорюється трансформація територіальних центрів комплектування.

Зокрема, їх можуть перетворити на так звані офіси призову, які будуть:

  • менше залучені до вуличного оповіщення;
  • більше сфокусовані на рекрутингу та роботі з добровольцями.

Також у Раді говорять про необхідність аудиту роботи ТЦК через скарги на окремі практики мобілізації.

Можуть переглянути відстрочки

Окремо депутати обговорюють зміни до підстав для відстрочки.

За словами Федієнка, можуть переглянути право на відстрочку для студентів віком від 35 років. Потенційно це може стосуватися понад 200 тис. чоловіків.

Що з ВЛК і чинними правилами

Наразі для бронювання або перебронювання проходження ВЛК не є обов’язковим.

Водночас чоловіки, яких раніше визнали обмежено придатними (до травня 2024 року), мають пройти повторний медогляд відповідно до закону.

