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Visa
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Visa
05.03.2018
Украинская сеть заправок начала принимать платежи по QR-коду
27.02.2018
Visa, Wirecard и Allianz запустят новое платежное приложение
27.02.2018
Платежи кольцами, браслетами и часами: Visa заключила ряд сделок
22.02.2018
Впервые в Украине: в маршрутном такси можно расплатиться банковской картой
14.02.2018
Названы ТОП-3 метода оплаты в каждой из стран Европы
13.02.2018
Еще один украинский банк запустил приложение для платежей в одно касание
ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!
09.02.2018
Зимняя Олимпиада 2018: Территория игр стала пространством без наличных
08.02.2018
Цифровые платежи позволят сэкономить $470 млрд в год — Visa
07.02.2018
Visa опровергла повышение комиссии за покупку криптовалют
06.02.2018
Ведущие банки и платежные системы усложняют процесс покупки криптовалют
23.01.2018
Visa начала тестировать новую систему корпоративных платежей
09.01.2018
Visa и Microsoft отказались от поддержки Bitcoin
Cтартапы
Названа дата проведения юбилейного iForum-2018
События
13
Март
Киев
Kyiv Blockchain Forum пройдет в столице 13 марта
23
Март
Киев
В Киеве пройдет международная конференция BlockchainUA
29
Март
Киев
В Киеве пройдет криптовыставка Blockchain & Bitcoin Conference
21.12.2017
Тренды-2018 в украинском FinTech — интервью с Дмитрием Крепаком, Visa
12.12.2017
Транзакции Visa будут сопровождаться особым звуком и анимацией
08.12.2017
Цифровые платежи делают нас продуктивнее — интервью с экспертом Visa
07.12.2017
Платежи — это биометрия: Visa раскрыла планы по безопасности до 2020
06.12.2017
Garmin Pay стал доступен для держателей карт Visa
18.11.2017
Visa запустит платформу для корпоративных расчетов на блокчейне
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