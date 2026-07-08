Названо найбагатших нардепів України: що декларували політики

Аналітики R&D центру YouControl проаналізували декларації народних депутатів за 2024–2025 роки та визначили, хто з парламентарів 9 скликання задекларував найбільші доходи

Як здійснювались підрахунки?

Фахівці YouControl вивчили дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (Реєстр декларацій). А саме: розділ 11 «Доходи, у тому числі подарунки» та розділ 12 «Грошові активи». У підрахунку загальних сум доходу і грошових активів враховувались показники як самих народних депутатів, так і членів їхніх родин.

Станом на 8 червня 2026 року у Верховній Раді 390 народних обранців. З них 11 парламентарів не мають оприлюднених декларацій за 2024-2025 рр. І ще 3 нових нардепів не подавали декларації за 2024 рік.

Фракція «Європейська Солідарність»

Сукупний дохід членів фракції «Європейська солідарність» за 2025 рік становив 4,1 млрд грн, що складає близько 68% від загального доходу всіх членів парламенту. 98% від загального доходу фракції та більш ніж 66% від доходу всіх чинних народних депутатів складають доходи та грошові активи Петра Порошенка. Найбільша сума складових доходу пана Порошенка — це дивіденди від швейцарської компанії Sequent Schweiz AG (824,4 млн грн). Також у складі його доходу велика кількість отриманих процентів та погашення облігацій іноземних компаній. У 2025 році дружина нардепа Марина Порошенко отримала від нього “Подарунок у негрошовій формі” на суму 988,7 млн грн. Петро Порошенко з 12.02.2025 року знаходиться під дією санкцій РНБО і є однією з ключових осіб корпоративної групи «Укрпромінвест». І також має найбільшу суму в 5,38 млрд грн задекларованих грошових активів серед всіх чинних нардепів.

Другу та третю сходинки за рівнем доходу серед членів фракції «Європейська Солідарність» обіймають Олексій Гончаренко (10,8 млн грн) та Андрій Лопушанський (7,6 млн грн). Основна частина задекларованого доходу цих парламентарів припадає на доходи членів їхньої родини. Дружина Олексія Гончаренка у 2025 році отримала дохід від підприємницької діяльності в розмірі 7,6 млн грн, а дружина Лопушанського — 6,6 млн грн.

Фракція «Слуга Народу»

Сукупний дохід членів фракції «Слуга Народу» у 2025 році становив 762,7 млн грн, що на 10,5% більше, ніж роком раніше. Зростання доходів зафіксовано у понад половини депутатів фракції — 133 народних обранців. Трійка лідерів за сумою сукупного доходу серед «Слуг Народу» у 2025 році виглядає наступним чином: Андрій Герус — 95,5 млн грн. Левова частка (79,3%) цією суми припадає на «Дохід від погашення ОВДП». У 2025 році доходи нардепа збільшились майже на 36% порівняно з 2024 роком. Пан Герус є ключовою особою корпоративної групи “Група родини Герус”; Руслан Горбенко — 31,1 млн грн, що майже у 9 разів більше, ніж у 2024-му. Основне зростання забезпечили дивіденди від ТОВ “ІНТЕРГУМА-2010”. Компанія входить до складу корпоративної групи “Група родини Горбенко”, а сам нардеп є її ключовою особою; Жан Беленюк — 29,69 млн грн. Це більш ніж на 11 млн грн перевищує показник попереднього року. Основну частину доходу, а це 24,3 млн грн, становило погашення ОВДП.

Депутатська група “Партія “За майбутнє”

Сукупний дохід депутатської групи “Партія “За майбутнє” у 2025 році становив 309,2 млн грн, що на 62% менше, ніж у 2024 році. Водночас у 11 із 18 її членів дохід за 2025 рік перевищив показник попереднього року. Загальне скорочення доходів цієї депутатської групи значною мірою зумовлене зменшенням доходу її найбільш заможного представника — Степана Івахіва, який задекларував на 512,5 млн грн менше, ніж роком раніше. Дохід пана Івахіва у 2025-му склав 72,3 млн грн. Також пан Івахів задекларував найбільшу суму грошових активів серед всіх членів його депутатської групи у розмірі 714,2 млн грн. Другу сходинку за сумою доходу в “Партії “За майбутнє” посідає ключова особа корпоративної групи “Епіцентр” Олександр Герега (55,6 млн грн). На третій сходинці за обсягом сукупного доходу у 2025 році опинився Іван Чайківський — ключова особа агрохолдингу “Агропродсервіс”. Його задекларований дохід становить 43,4 млн грн. Майже 88% цієї суми припадає на дивіденди його дружини Тетяни від ПАП “АГРОПРОДСЕРВІС”.

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Депутатська група “ДОВІРА”

Загальний дохід членів депутатської групи “ДОВІРА” у 2025 році склав 276,4 млн грн, що майже на 16% більше ніж у 2024 році. Найбільший дохід з 19 членів цієї депутатської групи задекларували Борис Приходько (172,6 млн грн), Андрій Кіт (18,5 млн грн) та Олег Кулініч (11,8 млн грн). Основними складовими доходу пана Приходька у 2025 році стали: інвестиційний прибуток від ТОВ “ІК “СВІТІНВЕСТ” (58,7 млн грн), дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав в розмірі 22,3 млн грн та дохід від погашення ОВДП (майже 82 млн грн). Пан Приходько також має найбільшу суму грошових активів серед всіх членів депутатської групи “ДОВІРА” (96,3 млн грн).

Андрій Кіт у 2025 році став лідером за темпами зростання доходів серед усіх членів депутатської групи “ДОВІРА”. Його сукупний дохід зріс у 7 разів порівняно з 2024 роком. Основним чинником зростання став дохід від відчуження нерухомого майна, отриманий його дружиною Марією, на загальну суму 11,9 млн грн.

Депутатська група “Платформа за життя та мир”

Понад 189 млн грн доходу за підсумками 2025 року отримали члени депутатської групи “Платформа за життя та мир”, що майже на 18% більше ніж в 2024 році. Григорій Суркіс, що у 2024 році посідав третє місце, за підсумками 2025 року поступився Сергію Льовочкіну із доходом в 33,2 млн грн. А Юрій Бойко та Віталій Борт помінялись місцями в рейтингу доходів. Пан Борт посів першу сходинку з доходом у 49,6 млн грн, а народний обранець Юрій Бойко — друге у 42,8 млн грн. Власне, пан Суркіс задекларував найбільшу суму грошових активів серед всіх членів цієї депутатської групи в розмірі 688,3 млн грн. Основна частина задекларованого доходу у 2025 році Віталія Борта припадає на дивіденди його дружини Ольги від ТОВ “УБК РЕСУРС” (25,9 млн грн) та ТОВ “УКРАЇНСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ” (14,5 млн грн). А подружжя Борт є ключовими особами “Групи родини Борт”. Сума грошових активів, що зазначена в декларації нардепа Віталія Борта, станом на 2025 рік становить 457,5 млн грн. Сергій Льовочкін є лідером серед членів депутатської групи “Платформа за життя та мир” за сумою збільшення доходу у 2025-му. Його доходи збільшились на 21,7 млн грн. Таке зростання відбулось переважно за рахунок збільшення дивідендів від іноземної юрособи Brove Holdings Limited. Пан Льовочкін є ключовою особою “Групи родини Льовочкіних”.

Фракція «Батьківщина»

24 народні депутати, що входять до складу фракції “Батьківщина” задекларували сукупний дохід у розмірі 134,6 млн грн за 2025 рік. Це на 20% більше ніж у 2024 році. Найбільш фінансово успішним 2025 рік став для Костянтина Бондарєва з “Групи “Велес” (38 млн грн), пов’язаної особи до “Групи родини Крулько” Івана Крулька (13,8 млн грн) та Володимира Кабаченка (8,2 млн грн). Попри відносно низький рівень доходу, Анжеліка Лабунська посідає друге місце у фракції за обсягом грошових активів у 145,3 млн грн. Лідером за цим показником є голова фракції “Батьківщина” Юлія Тимошенко із задекларованими 210,8 млн грн.

Позафракційні

20 позафракційних депутатів у 2025 році сукупно задекларували 126,4 млн грн доходу, що на 7,7 млн грн менше, ніж у 2024 році. Перше місце із показником 68,7 млн грн посіла Олена Кондратюк, яка у 2024 році була другою серед позафракційних депутатів. Друге та третє місця у 2025 році зайняли Дмитро Разумков (9,1 млн грн) та Віктор Балога (8,7 млн грн). Дмитро Разумков та Олена Кондратюк також задекларували найбільші суми грошових активів серед позафракційних нардепів, тобто 172,6 млн грн та 74,6 млн грн відповідно.

Депутатська група “Відновлення України”

Сукупний дохід членів депутатської групи “Відновлення України” у 2025 році становив 84,8 млн грн, що майже на 35,8% менше, ніж у 2024 році. Найбільше скорочення у гривневому еквіваленті (-41,4 млн грн) зафіксовано у Вадима Столара, ключової особи корпоративної групи “Група родини Столар”. Водночас він залишається лідером “Відновлення України” за рівнем доходу із показником 44,3 млн грн. Друге та третє місця посіли Валерій Гнатенко (6,9 млн грн) та Роман Іванісов (6,1 млн грн). Крім найвищого рівня доходу членів депутатської групи “Відновлення України”, пан Столар також задекларував найбільшу суму грошових активів у 2025 році, а саме 1,1 млрд грн, що становить більше половини від загальної суми цього показника у депутатській групі.

Фракція “ГОЛОС”

Сукупний дохід 18 депутатів від “ГОЛОСУ” за 2025 рік складав 75,2 млн грн, що на 78% більше ніж у 2024 році. Також на 12,4 млн грн зросла загальна сума грошових активів членів цієї фракції. Трійка лідерів “ГОЛОСу” за сумарним доходом у 2025 році: Юлія Сірко (14,1 млн грн), Роман Костенко (11,2 млн грн) та Наталія Піпа (9,2 млн грн). Заробіток пані Сірко збільшився на 73%. Це відбулось за рахунок отриманого доходу від відчуження рухомого майна її чоловіка на суму 4,2 млн грн, а також збільшення його доходу від підприємницької діяльності. Юлія Сірко задекларувала найбільшу суму грошових активів серед своїх колег по фракції у 2025 році, а саме 32,7 млн грн. Дохід Романа Костенка у 2025 році зріс більш ніж в 5 разів за рахунок відчуження рухомого та нерухомого майна. Також нардеп подарував своїй дружині 2,9 млн грн.

Редакція PSM звертає увагу, що декларації народних депутатів дають змогу оцінити не лише рівень їхніх доходів, а й структуру активів та основні джерела надходжень. У 2025 році серед найбільших джерел доходів парламентарів переважали дивіденди, операції з цінними паперами, погашення ОВДП та доходи від відчуження майна, тоді як заробітна плата становила лише незначну частину загальних надходжень багатьох народних обранців.

Повна версія дослідження на сайті YouControl

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