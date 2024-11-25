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Відразу п’ять країн припинили обслуговувати картки UnionPay від «Газпромбанку»

25.11.2024 17:00
Микола Деркач
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Кілька банків у різних країнах припинили обслуговування карток китайської платіжної системи UnionPay, емітованих російським «Газпромбанком»

Відразу п’ять країн припинили обслуговувати картки UnionPay від «Газпромбанку»

Відразу п’ять країн припинили обслуговувати картки UnionPay від «Газпромбанку» Фото: wikipedia.org, pngwing.com

Це сталося після включення банку до санкційного списку США. Про це пише Мінфін з посиланням на ТАСС та російську службу «Радіо Свобода».

Так, картки «Газпромбанку» більше не працюють у банкоматах Туреччини, Німеччини, ОАЕ, Таїланду та Угорщини. При спробі зняти готівку банкомати видають повідомлення про технічну помилку або інформують, що картка не обслуговується.

Крім того, з офіційного сайту «Газпромбанку» зникла опція оформлення карток UnionPay.

Нагадаємо, що 21 листопада Управління з контролю за іноземними активами Департаменту фінансів США (OFAC) додало «Газпромбанк» до санкційного списку разом із понад 50 іншими російськими банками, більше ніж 40 реєстраторами цінних паперів та 15 високопосадовцями фінансового сектору рф.

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Варто зазначити, щ Газпромбанк — третій за розміром активів банк у рф, який є «хабом» для газових розрахунків з Європою. Він останнім серед великих банків країни-агресора зберігає доступ до системи SWIFT і розрахунків в основних світових валютах.

Важливо, що у Євросоюзі російський «Газпромбанк» уникнув чорних списків, а санкції проти банку запровадила лише Великобританія. Загалом банк досі не підпадав під жорсткі західні обмеження: у США йому було заборонено лише залучати капітал на борговому ринку, хоча під санкціями знаходяться його топменеджери та дочірня ІТ-компанія.

Газпромбанк належить російському державному енергетичному гіганту «Газпром», який володіє контрольним пакетом акцій. Серед інших акціонерів — пенсійний фонд «Газфонд» та інвестиційний банк ВЕБ.РФ.

Раніше ми також писали, що Європейський центральний банк (ЄЦБ) наполягає на тому, щоб Raiffeisen Bank та UniCredit утримували певний капітал як буфер для захисту від потенційних ризиків, пов’язаних з їхнім російським бізнесом.

У такий спосіб ЄЦБ намагається усунути небезпеку, з якою Raiffeisen Bank та UniCredit все ще стикаються, працюючи в країні, де вони більше не мають ефективного контролю над власною діяльністю.

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Рубрики: БанкиВійна з РосієюСвітНовини
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Відразу п’ять країн припинили обслуговувати картки UnionPay від «Газпромбанку»

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