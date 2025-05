Біткоїн готується до злету, наблизившись до $100 000

Сьогодні, 8 травня 2025 року, Біткоїн (BTC) продовжив своє зростання і майже досяг позначки $100 000, додавши понад $2500 лише за кілька годин

На момент написання матеріалу йому залишається зрости всього на 0,4% — менш ніж на $500 від поточного значення $99,6 тис. — аби досягти психологічно важливої позначки $100 000.

Ситуація для провідної криптовалюти світу виглядає сприятливою для встановлення цього рекорду. У вівторок, 6 травня, BTC прорвав низхідний тренд, відскочивши від мінімумів поблизу $94 000, і таким чином повернувся до потужного висхідного руху.

Зовнішні події, які й дотепер були ключовим чинником у динаміці BTC у 2025 році, також налаштовують на позитив. Президент Дональд Трамп представив низку сприятливих ініціатив для фондового ринку, що знову підживило оптимізм інвесторів.

Крім того, Біткоїн має шанс частково повернути репутацію «тихої гавані» — і, ймовірно, вже розпочав цей процес. Частково зростання ціни було спричинене ескалацією збройного конфлікту між Індією та Пакистаном.

BTC прорвав усі три попередні рівні опору — поблизу $97 800, $98 567 та $99 551. Багато криптоаналітиків, зокрема Michaël van de Poppe на X, зазначають — довгострокова підтримка зберігається.

Higher timeframe support levels sustaining, which means a continuation on the price pattern of #Bitcoin.

$100,000 isn’t 1-2 weeks away, it is probably 1-2 days away. pic.twitter.com/ADbeOUFLzf

— Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) May 8, 2025