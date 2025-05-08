Біткоїн готується до злету, наблизившись до $100 000

Сьогодні, 8 травня 2025 року, Біткоїн (BTC) продовжив своє зростання і майже досяг позначки $100 000, додавши понад $2500 лише за кілька годин

На момент написання матеріалу йому залишається зрости всього на 0,4% — менш ніж на $500 від поточного значення $99,6 тис. — аби досягти психологічно важливої позначки $100 000.

Ситуація для провідної криптовалюти світу виглядає сприятливою для встановлення цього рекорду. У вівторок, 6 травня, BTC прорвав низхідний тренд, відскочивши від мінімумів поблизу $94 000, і таким чином повернувся до потужного висхідного руху.

Чому Біткоїн може подолати $100 000?

Зовнішні події, які й дотепер були ключовим чинником у динаміці BTC у 2025 році, також налаштовують на позитив. Президент Дональд Трамп представив низку сприятливих ініціатив для фондового ринку, що знову підживило оптимізм інвесторів.

Крім того, Біткоїн має шанс частково повернути репутацію «тихої гавані» — і, ймовірно, вже розпочав цей процес. Частково зростання ціни було спричинене ескалацією збройного конфлікту між Індією та Пакистаном.

BTC прорвав усі три попередні рівні опору — поблизу $97 800, $98 567 та $99 551. Багато криптоаналітиків, зокрема Michaël van de Poppe на X, зазначають — довгострокова підтримка зберігається.

Higher timeframe support levels sustaining, which means a continuation on the price pattern of #Bitcoin. $100,000 isn’t 1-2 weeks away, it is probably 1-2 days away. pic.twitter.com/ADbeOUFLzf — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) May 8, 2025

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Щодо подальших перспектив Біткоїна, то відсутність чіткого рівня опору попереду ускладнює прогнози, однак рух до попереднього історичного максимуму (ATH) понад $109 000 виглядає цілком реальним.

Чи може Біткоїн не перевищити $100 000?

У ході зростання з’явилися і потенційні обмеження. Насамперед, позначка $100 000 все ще попереду — і може стати потужним психологічним бар’єром, перш ніж буде подолана.

Якщо BTC не вдасться прорватися вище цього рівня, повернення до попереднього діапазону приблизно між $94 000 та $97 000 цілком можливе з огляду на попередні моделі руху ціни.

Трейдери також дедалі більше сумніваються у тому, що поточна ціна $99,6 тис. утримається: згідно з даними Finbold, отриманими з Coinalyze 8 травня, кількість коротких позицій перевищила довгі.

Цікаво, що хоча співвідношення лонгів до шортів наблизилося до мінімумів за місяць і становить 0,819, останнє зростання, схоже, змусило деяких «ведмедів» капітулювати. Втім, поки що незрозуміло, чи є це наслідком зростаючої впевненості на ринку, чи тимчасовим збоєм через примусові ліквідації.

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