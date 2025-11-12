Біткоїн може впасти до $50 тис. — аналітик Bloomberg

Старший стратег із товарних ринків Bloomberg Intelligence Майк Макґлоун попередив, що нещодавня слабка динаміка Біткоїна (BTC) може посилитися в найближчі місяці, потенційно знизивши вартість криптовалюти до $50 000

За словами Макґлоуна, у 2025 році Біткоїн відстає від індексу S&P 500 Total Return: криптовалюта зросла лише на 13% проти 17% зростання фондового індексу станом на 10 листопада. Ця слабкість, зазначив аналітик, спостерігається попри значні припливи коштів у Біткоїн-ETF і властиву активу вищу волатильність. Це може свідчити, що бичачий ринок криптовалюти втрачає імпульс, — йдеться у його дописі на X від 11 листопада.

Дані Bloomberg Intelligence підтверджують попередження Макґлоуна: річна свічка Біткоїна все ще залишається позитивною, але поступово втрачає силу, наближаючись до кінця 2025 року.

На думку стратега, зниження імпульсу Біткоїна щодо традиційних «бета»-активів може створити ризики реверсії на наступний рік. Він застеріг, що поточна динаміка нагадує попередні цикли, коли пізні фази ралі Біткоїна завершувалися різкими корекціями. Аналітик припускає можливий торговий діапазон від $50 000 до $150 000 у 2026 році.

Bitcoin $50,000-$150,000 in 2026? Reversion Risks –

Weakness in Bitcoin relative to beta in 4Q could carry into 2026. Up only about 13% in 2025 compared with the S&P 500’s 17% total return to Nov. 10, Bitcoin’s underperformance — despite strong ETF inflows and roughly twice the… pic.twitter.com/HSacUyFaSx — Mike McGlone (@mikemcglone11) November 11, 2025

Охолодження високоризикових активів

Інвестор також пов’язав слабкість Біткоїна з ширшими ознаками охолодження високоризикових активів, зокрема міді, яка після рекордних результатів 2025 року повернулася до рівня S&P 500, коли страхи, пов’язані з тарифами, зникли в липні.

Макґлоун припустив, що це може сигналізувати про перехід до більш дефляційного середовища, що створить додатковий тиск на спекулятивні активи, зокрема Біткоїн.

Його застереження прозвучало на тлі боротьби Біткоїна за утримання рівня підтримки $105 000. Після падіння нижче $100 000 криптовалюта незначно відновилася на тлі новин про можливе відновлення роботи уряду США, однак імпульс знову згас.

Аналіз ціни Біткоїна

На момент написання матеріалу Біткоїн торгувався на рівні $104,4 тис., дещо знизившись за останні 24 години. За тиждень криптовалюта зросла лише на 2,6%.

Поточна ціна перебуває біля 200-денної простої ковзної середньої (SMA) на рівні $105,7 тис. Водночас Біткоїн торгується на $7 900 нижче 50-денної SMA ($112 216), що підтверджує короткостроковий ведмежий контроль і чіткий спадний тренд із середини жовтня.

14-денний RSI становить 47,76 — нейтральний показник, який швидко знижується з перекуплених рівнів. Це свідчить про ослаблення тиску продажів і наближення до зон (нижче 40), де зазвичай починаються відновлення.

Утримання ціни вище $105,7 тис. збереже макротренд бичачим, із потенційною ціллю на рівні $112 216–$113 264. Однак денне закриття нижче цього рівня може змінити ринкові настрої на ведмежі та відкрити шлях до повторного тестування позначки $100 000.

За матеріалами finbold.com.