В АТБ анонсували масштабне розширення мережі

Корпорація АТБ, яка залишається лідером українського ритейлу за обсягами продажів та кількістю торгових точок, має амбітну мету — збільшити кількість магазинів до 5 000. Це майже у 3,5 рази більше, ніж нині: наразі мережа налічує близько 1300 магазинів

У 2025 році компанія планує придбати приблизно 100 об’єктів нерухомості та самостійно відкрити ще 80 нових точок. Про це в інтерв’ю Forbes повідомив співвласник корпорації Віктор Карачун.

За його словами, у 2024 році мережа відкрила 47 нових маркетів і здійснила реконструкцію ще 11. Загальний обсяг виторгу АТБ за підсумками року перевищив $6 млрд, або 208,9 млрд грн.

Щорічно, за оцінками Карачуна, АТБ обслуговує приблизно 1 млрд людей.

«Тут далеко до насичення ринку. Ми вважаємо, що всього можемо відкрити 5 000 магазинів. Зараз 1300», — прокоментував перспективи подальшого зростання співвласник АТБ.

Для порівняння: європейський гігант сегмента дискаунтерів Lidl має понад 12 000 магазинів, проте оперує одразу в 33 країнах.

За словами Карачуна, вартість запуску одного нового магазину зараз становить у середньому $2,5 млн. Ця сума включає витрати на землю, облаштування торгової площі площею близько 1400 кв. м, обладнання та ремонт.

Раніше вартість одного магазину була нижчою — на рівні $1,5 млн, але тоді йшлося переважно про магазини старого формату. Сьогодні ж вартість будівництва суттєво зросла.

Цікаве по темі: Мережа АТБ збільшила виторг у 2024 році: на скільки

«Зараз все виросло в ціні, подорожчала вартість будівництва. Ми це добре знаємо, тому що продовжуємо будувати, попри складнощі. Не фінансові, а кадрові», — наголосив Карачун.

Для формування ефективної бізнес-моделі команда АТБ вивчала досвід провідних європейських продовольчих мереж, зокрема Lidl та ALDI. Із самого початку мережа позиціонувала себе як «жорсткий дискаунтер» — з акцентом на мінімізацію витрат та утримання конкурентних цін.

АТБ активно розширює присутність по країні — якщо раніше мережа відкривала магазини лише в містах із населенням від 30 000, згодом поріг зменшили до 20 000, а тепер — до 10 000 жителів.

«Зараз відкриваємо АТБ в населених пунктах від 10 000 мешканців», — зазначає Карачун.

Ще одна стратегія — розміщення магазинів на виїздах із міст, виключно праворуч від траси.

«Логіка в тому, що великий потік людей заїжджає в місто зранку на роботу, вони не будуть зупинятися для покупок. А от ввечері, коли повертатимуться додому — навпаки», — пояснює Карачун.

Компанія не користується кредитами, розвиваючись винятково за власні кошти.

«Ми завжди розвивалися на свої, не маємо жодного цента кредитів», — наголошує бізнесмен.

Інвестори з Польщі оцінювали АТБ у $4,5 млрд, проте пропозицію відхилили.

«Ми не схильні себе недооцінювати. У нас хороші стартові позиції — близько 40% ринку цивілізованого ритейлу», — зазначає Карачун.

На 1 січня мережа налічувала 1257 магазинів, має власний м’ясокомбінат, кондитерську фабрику й логістичну інфраструктуру. Компанію досі контролюють троє засновників із рівними частками — по 33%.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Співвласник АТБ за 1,9 млрд грн купить конфіскований у росіян завод

Співвласник АТБ будує торговельний центр

АТБ запустив нову торгову марку