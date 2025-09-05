Велика українська торговельна мережа збанкрутувала

Господарський суд міста Києва ухвалив рішення відкрити провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю «Дієса» — юридичної особи, під брендом якої працює відома в Україні мережа магазинів електроніки та побутової техніки «Ельдорадо»

Інформацію про це оприлюднено на офіційному сайті Верховного суду. У повідомленні зазначається, що кредитори, які мають претензії до компанії, можуть подавати свої заяви протягом тридцяти календарних днів від моменту офіційної публікації оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Перші ознаки фінансових труднощів компанії стали відомі ще 2 роки тому. Так, у вересні 2023 року мережа «Ельдорадо» повідомила про старт процедури реструктуризації боргів.

Йшлося про суму в один мільярд гривень, які компанія заборгувала своїм партнерам, постачальникам та державним органам, зокрема фіскальній службі.

Однак ключові контрагенти — великі дистриб’ютори та міжнародні виробники електроніки й техніки, які виступають кредиторами ТОВ «Дієса», — відмовилися підтримати план досудової санації. Така санація передбачала б врегулювання боргів без переходу до формальних судових процедур банкрутства.

Внаслідок цього 30 листопада 2023 року Господарський суд Києва відмовив «Дієсі» у затвердженні плану досудової санації. Це фактично позбавило компанію можливості домовитися з кредиторами без залучення суду та стало важливим етапом на шляху до теперішнього рішення про відкриття справи про банкрутство.

Паралельно мережа намагалася захистити свої інтереси в міжнародному правовому полі. Компанія подала позов проти росії з вимогою відшкодувати $3,9 млн збитків, завданих її бізнесу внаслідок агресії. Однак навіть цей крок не зміг врятувати «Ельдорадо» від подальшого загострення фінансової кризи.

Таким чином, сьогодні компанія офіційно вступила у процедуру банкрутства, і подальша доля мережі «Ельдорадо» тепер залежить від судових процесів та домовленостей із кредиторами.

Джерело: dev.ua.