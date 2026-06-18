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НБУ оштрафував дві фінансові компанії

18.06.2026 10:10
Ольга Деркач

Національний банк України (НБУ) застосував заходи впливу до трьох фінансових компаній через порушення вимог регулятора. Дві установи отримали штрафи та письмові застереження, ще одна — лише письмове застереження

НБУ оштрафував дві фінансові компанії

Фото: magnific.com/redgreystock

Йдеться про компанії ФК «Бізнес-Партнер», ФК «Форвард Фінанс» та ФК «МІА ГРУП». Відповідне рішення регулятор ухвалив за результатами наглядової роботи.

Найбільший штраф отримала ФК «Бізнес-Партнер». На компанію накладено санкцію у розмірі ₴432 350. Крім того, регулятор виніс письмове застереження.

Зазначимо, що кількість учасників небанківського фінансового ринку в квітні 2026 року зменшилася на 10 установ — до 749. Кількість банків, що мають ліцензію зменшилася на один — 59.

У НБУ пояснили, що підставою для застосування заходів впливу стало подання регуляторної звітності з недостовірними даними, а також незабезпечення належного функціонування комплексної та ефективної системи внутрішнього контролю.

Компанія має сплатити штраф протягом місяця після набрання чинності рішенням. Також до 15 липня 2026 року вона повинна усунути порушення вимог щодо корпоративного управління та системи внутрішнього контролю, а також виправити недоліки, зазначені у застереженні.

Ще один штраф отримала ФК «Форвард Фінанс». Регулятор застосував до компанії санкцію у розмірі ₴172 940 та письмове застереження.

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За даними НБУ, компанія також подала регуляторну звітність, що містила недостовірні дані. Крім того, були виявлені недоліки у функціонуванні внутрішнього контролю.

ФК «Форвард Фінанс» повинна сплатити штраф протягом місяця та до 7 липня 2026 року усунути недоліки, зазначені у застереженні.

Окремо Національний банк застосував письмове застереження до ФК «МІА ГРУП». Під час перевірки регулятор виявив порушення вимог щодо авторизації надавачів фінансових послуг, а також недоліки у сфері корпоративного управління та внутрішнього контролю.

Компанія зобов’язана у встановлені строки усунути всі порушення та недоліки, зазначені у рішенні регулятора.

Загалом сума штрафів, накладених на дві фінансові компанії, становить ₴605 290.

Національний банк останніми роками посилює нагляд за небанківським фінансовим сектором, приділяючи особливу увагу якості звітності, прозорості діяльності та ефективності систем внутрішнього контролю. На думку редакції такі рішення свідчать про зростання вимог регулятора до фінансових установ і можуть стати додатковим сигналом для учасників ринку щодо необхідності посилення корпоративного управління та контролю за достовірністю даних, які подаються до НБУ.

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Джерело: НБУ.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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