НБУ оштрафував небанківську фінансову установу на ₴765 000

Нацбанк України застосував до ТОВ «Смартівей Юкрейн» захід впливу у вигляді накладення штрафу за порушення вимог щодо максимального розміру денної процентної ставки

Про це написала пресслужба НБУ.

Зазначається, що штраф накладено в мінімальному розмірі 765 000 грн.

За результатами безвиїзного нагляду за додержанням вимог законодавства України про захист прав споживачів фінансових послуг Національний банк виявив порушення вимог законодавства у сфері споживчого кредитування з боку фінансової компанії ТОВ «Смартівей Юкрейн».

Йдеться про порушення вимоги, встановленої частиною п’ятою статті 8 Закону України «Про споживче кредитування», відповідно до якої максимальний розмір денної процентної ставки не може перевищувати 1%.

Читайте також: У ФГВФО назвали суму збитків українських банків від війни

У фінансової компанії відповідно до реальних умов продукту споживчого кредитування денна процентна ставка перевищувала максимальний розмір в 1%, визначений зазначеним законом.

Відповідне рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 3 листопада 2025 року.

Раніше ми також писали, що НБУ розширив перелік бенчмарк-облігацій внутрішньої державної позики (бенчмарк-ОВДП), за рахунок яких банки мають змогу покривати частину обсягу обов’язкових резервів.

З 28 жовтня 2025 року до переліку буде додано новий випуск з ISIN UA4000237564, який Міністерство фінансів України вперше розмістило 14 жовтня 2025 року.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

ДПС і НБУ змінюють взаємодію з банками щодо валютного нагляду

НБУ переглянув облікову ставку

Обсяг залучених банками коштів клієнтів зростає — НБУ