НБУ оштрафував небанківську фінансову установу на ₴765 000

Нацбанк України застосував до ТОВ «Смартівей Юкрейн» захід впливу у вигляді накладення штрафу за порушення вимог щодо максимального розміру денної процентної ставки
Про це написала пресслужба НБУ.
Зазначається, що штраф накладено в мінімальному розмірі 765 000 грн.
За результатами безвиїзного нагляду за додержанням вимог законодавства України про захист прав споживачів фінансових послуг Національний банк виявив порушення вимог законодавства у сфері споживчого кредитування з боку фінансової компанії ТОВ «Смартівей Юкрейн».
Йдеться про порушення вимоги, встановленої частиною п’ятою статті 8 Закону України «Про споживче кредитування», відповідно до якої максимальний розмір денної процентної ставки не може перевищувати 1%.
У фінансової компанії відповідно до реальних умов продукту споживчого кредитування денна процентна ставка перевищувала максимальний розмір в 1%, визначений зазначеним законом.
Відповідне рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 3 листопада 2025 року.
