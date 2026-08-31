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НБУ застосував захід впливу до небанківської фінустанови

31.08.2026 17:35
Микола Деркач

Нацбанк України застосував до кредитної спілки «Кредит-Фос» захід впливу у вигляді письмового застереження за виявлені недоліки в її діяльності

НБУ застосував захід впливу до небанківської фінустанови

Фото: НБУ

Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 31 серпня 2026 року.

Захід впливу застосовано відповідно до вимог Положення про вимоги до системи управління кредитною спілкою, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02.02.2024 № 15 (зі змінами).

Кредитна спілка зобов’язана вжити заходів для усунення виявленого під час нагляду недоліку в її діяльності до 22 вересня 2026 року.

Відповідно до статті 56 Закону України «Про Національний банк України» прийняті Національним банком адміністративні акти набирають чинності з дня доведення їх до відома відповідних установ у встановленому порядку в один із способів, визначених Законом України «Про адміністративну процедуру». Днем доведення до відома є день надсилання адміністративного акта на поштову адресу або на адресу електронної пошти установи.

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Нагадаємо, що Національний банк оприлюднив результати наглядових дій щодо Sense Bank у 2022–2026 роках. Регулятор заявив, що банк, зокрема після націоналізації, перебував під посиленим наглядом, а інформацію про виявлені порушення передавали правоохоронним та іншим державним органам

Також раніше ми писали, що регулятор оновив порядок проведення виїзних перевірок та застосування заходів впливу до учасників платіжного ринку і ринку небанківських фінансових послуг. Нові правила набирають чинності з 28 серпня 2026 року

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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