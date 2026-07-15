НБУ застосував заходи впливу до 2 ломбардів

Національний банк України застосував заходи впливу до двох ломбардів через порушення вимог щодо звітності. Регулятор зобов’язав установи усунути виявлені недоліки та привести свою діяльність у відповідність до законодавства до 3 серпня 2026 року

Йдеться про:

Повне товариство «Ломбард «Черкаська Позика»» за участю ТОВ «ЛАІН», ТОВ «ВАЛА»;

Повне товариство «Ломбард «Черкаська Позика»» за участю ТОВ «ЛАІН», ТОВ «ВАЛА»; Повне товариство «Ломбард “ОНІКС”» Анохіна, Яценко.

Причиною застосування заходів впливу стало те, що ломбарди не подали до Національного банку звіти про надання впевненості щодо річних звітних даних за 2025 рік у строки, встановлені регулятором.

Рішення про застосування заходів впливу Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 13 липня 2026 року. Відповідно до законодавства адміністративні акти НБУ набирають чинності з моменту їх доведення до відома відповідних установ.

Що означає «звіт про надання впевненості»

Звіт про надання впевненості — це документ, який готується незалежним аудитором і підтверджує достовірність фінансової звітності компанії та її відповідність встановленим вимогам. Для небанківських фінансових установ своєчасне подання таких документів є обов’язковою вимогою регулятора та одним із ключових інструментів наглядової діяльності.

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У цьому випадку НБУ не повідомляє про фінансові проблеми ломбардів чи порушення прав клієнтів. Підставою для санкцій стало саме недотримання вимог щодо звітності.

Що це означає для українського ринку

Ситуація свідчить про те, що Національний банк продовжує послідовно посилювати дисципліну на ринку небанківських фінансових послуг. Регулятор дедалі жорсткіше реагує не лише на суттєві порушення, а й на недотримання процедурних вимог, пов’язаних із розкриттям інформації та звітністю.

Для учасників ринку це є сигналом, що своєчасне виконання регуляторних вимог стає критично важливою умовою роботи. Невиконання навіть формальних обов’язків може призвести до застосування заходів впливу, а в разі систематичних порушень — до більш суворих санкцій.

Для клієнтів ломбардів рішення НБУ не означає автоматичних змін у роботі цих установ. Водночас такі дії регулятора спрямовані на підвищення прозорості ринку, покращення якості фінансової звітності та зміцнення довіри до небанківського фінансового сектору загалом. Регулярний контроль за виконанням вимог має сприяти формуванню більш відповідального та стабільного ринку фінансових послуг в Україні.

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Джерело: НБУ.