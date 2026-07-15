close-btn
PaySpaceMagazine

НБУ застосував заходи впливу до 2 ломбардів

15.07.2026 13:40
Ольга Деркач

Національний банк України застосував заходи впливу до двох ломбардів через порушення вимог щодо звітності. Регулятор зобов’язав установи усунути виявлені недоліки та привести свою діяльність у відповідність до законодавства до 3 серпня 2026 року

НБУ застосував заходи впливу до 2 ломбардів

Фото: НБУ

Йдеться про:

  • Повне товариство «Ломбард «Черкаська Позика»» за участю ТОВ «ЛАІН», ТОВ «ВАЛА»;
  • Повне товариство «Ломбард “ОНІКС”» Анохіна, Яценко.

Причиною застосування заходів впливу стало те, що ломбарди не подали до Національного банку звіти про надання впевненості щодо річних звітних даних за 2025 рік у строки, встановлені регулятором.

Рішення про застосування заходів впливу Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 13 липня 2026 року. Відповідно до законодавства адміністративні акти НБУ набирають чинності з моменту їх доведення до відома відповідних установ.

Що означає «звіт про надання впевненості»

Звіт про надання впевненості — це документ, який готується незалежним аудитором і підтверджує достовірність фінансової звітності компанії та її відповідність встановленим вимогам. Для небанківських фінансових установ своєчасне подання таких документів є обов’язковою вимогою регулятора та одним із ключових інструментів наглядової діяльності.

Цікаве по темі: Як змінився небанківський ринок у червні — НБУ

У цьому випадку НБУ не повідомляє про фінансові проблеми ломбардів чи порушення прав клієнтів. Підставою для санкцій стало саме недотримання вимог щодо звітності.

Що це означає для українського ринку

Ситуація свідчить про те, що Національний банк продовжує послідовно посилювати дисципліну на ринку небанківських фінансових послуг. Регулятор дедалі жорсткіше реагує не лише на суттєві порушення, а й на недотримання процедурних вимог, пов’язаних із розкриттям інформації та звітністю.

Для учасників ринку це є сигналом, що своєчасне виконання регуляторних вимог стає критично важливою умовою роботи. Невиконання навіть формальних обов’язків може призвести до застосування заходів впливу, а в разі систематичних порушень — до більш суворих санкцій.

Для клієнтів ломбардів рішення НБУ не означає автоматичних змін у роботі цих установ. Водночас такі дії регулятора спрямовані на підвищення прозорості ринку, покращення якості фінансової звітності та зміцнення довіри до небанківського фінансового сектору загалом. Регулярний контроль за виконанням вимог має сприяти формуванню більш відповідального та стабільного ринку фінансових послуг в Україні.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ пом’якшує валютні обмеження

НБУ вводить в обіг нову банкноту номіналом 2 000 гривень

Департамент монетарної політики НБУ отримав нового голову

Джерело: НБУ.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
google news
Новини по темі
Як змінився небанківський ринок у червні — НБУ 14.07.2026

Як змінився небанківський ринок у червні — НБУ
Клієнтів платіжних терміналів можуть почати знімати на відео 14.07.2026

Клієнтів платіжних терміналів можуть почати знімати на відео
НБУ пом’якшує валютні обмеження 14.07.2026

НБУ пом’якшує валютні обмеження
НБУ вводить в обіг нову банкноту номіналом 2 000 гривень 10.07.2026

НБУ вводить в обіг нову банкноту номіналом 2 000 гривень
Департамент монетарної політики НБУ отримав нового голову 10.07.2026

Департамент монетарної політики НБУ отримав нового голову
НБУ застосував заходи впливу до шести фінкомпаній 09.07.2026

НБУ застосував заходи впливу до шести фінкомпаній

Вибір редакції
Всі
Які фінансові звички та інструменти втратять актуальність до 2030 року
ТОП статей 02.07.2026

Які фінансові звички та інструменти втратять актуальність до 2030 року

 Україна може стати блокчейн-хабом Європи — інтерв’ю з CEO Polygon Labs Марком Боіроном
ТОП статей 22.06.2026

Україна може стати блокчейн-хабом Європи — інтерв’ю з CEO Polygon Labs Марком Боіроном

 Відкритий банкінг, миттєві платежі та євроінтеграція фінтеху України — інтерв’ю з Олексієм Шабаном
ТОП статей 19.06.2026

Відкритий банкінг, миттєві платежі та євроінтеграція фінтеху України — інтерв’ю з Олексієм Шабаном

 Як працюватиме закон про доходи з цифрових платформ: що змінить податок на OLX
ТОП статей 10.06.2026

Як працюватиме закон про доходи з цифрових платформ: що змінить податок на OLX

Останні новини
Сьогодні  17:10

Скільки дивідендів перерахував Ощадбанк до держбюджету

 Сьогодні  16:42

Малий бізнес онлайн: як організувати продажі й комунікацію

 Сьогодні  16:00

OpenAI готує свій перший ШІ-пристрій

 Сьогодні  13:40

НБУ застосував заходи впливу до 2 ломбардів

 Сьогодні  12:30

Що роблять зі своїми грошима «невдахи» — Кійосакі

 Сьогодні  11:20

Нафтогаз реструктуризував єврооблігації на €1,2 млрд

 Сьогодні  10:10

SpaceX втратила $1,2 трлн капіталізації за місяць

 Всі новини
credit link image
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.