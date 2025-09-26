Крипторинок втратив $150 млрд за добу на тлі паніки інвесторів

Криптовалютний ринок за один день знизився більш ніж на $150 млрд, впавши з $3,9 трлн до $3,75 трлн у перші години п’ятниці, 26 вересня

Зниження було широкомасштабним: п’ять найбільших активів за ринковою капіталізацією різко пішли в «червону зону» напередодні вихідних. Настрої інвесторів погіршилися після падіння індексу «Страху та жадібності» до 32 пунктів, що сигналізує про «страх».

Біткоїн, який узяв на себе основний удар, опустився нижче $109 тис., втративши близько 2,5% за 24 години та понад $20 млрд ринкової вартості.

Ethereum впав нижче $4 000 і зупинився на $3 932. Його капіталізація скоротилася на 13,5% за тиждень — до $474,6 млрд. XRP пробив підтримку на $2,80, BNB знизився до $947, втративши понад 4% за добу, а Solana обвалилася майже на 19% за тиждень — до $196.

Макрофактори тиснуть на ринок

На падіння додатково вплинули макроекономічні чинники. Зокрема, перше у 2025 році зниження ставки ФРС 17 вересня спершу викликало оптимізм. Але вже 24 вересня голова ФРС Джером Павелл попередив про слабкість ринку праці та стійку інфляцію, що знову підживило побоювання стагфляції. Криптовалюти, чутливі до коливань ліквідності, відставали від акцій, оскільки трейдери поверталися до традиційних активів.

Читайте також: Криптотрейдер перетворив $300 000 на $7 млн, завдяки цій криптовалюті

Додатковий тиск створили ліквідації: з 24 по 25 вересня було скинуто понад $1,7 млрд маржинальних позицій у криптовалютах — найбільша хвиля з грудня 2024 року. Більшість із них були довгими ставками, що посилило падіння та змусило Біткоїн пробити ключовий рівень $111 000, який утримувався більшу частину вересня.

Критичні технічні рівні

Технічно ринок перебуває у небезпечній точці. Біткоїн може впасти до зони підтримки $107 000, і її прорив може відкрити шлях до психологічно важливого рівня $100 000. Ethereum після втрати $4 000 наближається до наступної підтримки $3 750. Трейдери XRP уважно стежать, чи зможе рівень $2,71, який аналітики виділяють як ключову корекцію Фібоначчі, втримати подальший обвал.

Що далі

Подальша динаміка залежить від майбутніх макроданих. Індекс PMI у США, який опублікують 30 вересня, та щотижнева статистика щодо заявок на допомогу з безробіття 2 жовтня стануть ключовими для очікувань нового зниження ставки ФРС. Слабкі показники можуть відновити попит на ризикові активи та стабілізувати крипторинок. Сильні ж дані, навпаки, здатні посилити тиск, залишивши трейдерів перед дилемою: чи це лише пауза у бичачому циклі, чи початок глибшої корекції.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

XRP втратив $19 млрд ринкової вартості за тиждень: що далі

3 криптовалюти, на які варто звернути увагу у жовтні

4 причини, чому Біткоїн не може повторити історичні максимуми золота та акцій

За матеріалами finbold.com.