Крипторинок зріс на $70 млрд менш ніж за 30 хвилин

Ринок криптовалют почав жовтень вибуховим зростанням: у середу, 1 жовтня, ринкова капіталізація додала $70 млрд менш ніж за 30 хвилин

Близько 10:25 за центральноєвропейським часом (11:25 за київським часом, 08:25 UTC) загальна вартість крипторинку становила $3,87 трлн. Вже о 10:55 CET (08:55 UTC) показник піднявся до $3,94 трлн.

Невдовзі після цього капіталізація зросла ще більше і на момент написання матеріалу коливалася біля $3,95 трлн, за даними TradingView, які цитує Finbold.

Таким чином, лише з учорашнього рівня ($3,85 трлн) ринок піднявся приблизно на $100 млрд, або 2,5% — і це лише на старті так званого «Uptober» (період стрімкого зростання, що спостерігається у жовтні кожного року).

Серед найшвидше зростаючих активів виявився токен Zcash (ZEC): його ринковий рейтинг піднявся з 72-го на 65-те місце менш ніж за добу. За день ZEC зріс на 40%.

Станом на 1 жовтня Біткоїн торгується на рівні $117,3 тис., додавши майже 3,3% за останню добу. Інші провідні монети також знаходяться у «зеленій зоні», зокрема, Ethereum додав близько 4,5% і перевищив $4,3 тис. XRP у цей час зріс на 3,5%, до $2,94. LTC зріс на 5,8%, до $111,1.

Читайте також: Біткоїн повторює сценарії 2017 і 2020 років: що далі

Раніше ми також писали, що технічні індикатори свідчать, що Біткоїн (BTC) може перевищити $140 000 до кінця 2025 року, попри поточну фазу консолідації.

Такий прогноз зробив відомий криптоаналітик TradingShot. У своєму дописі на TradingView він звернув увагу на 20-тижневу ковзну середню (1W MA20), яка й надалі визначає напрямок ринку.

За словами експерта, саме цей індикатор історично слугував ключовим орієнтиром для бичачих фаз Біткоїна. З квітня 2025 року криптовалюта щоразу утримувала висхідний тренд, коли тижнева свічка закривалася вище 1W MA20. У рідкісних випадках, коли ціна падала нижче цього рівня (наприклад, у червні 2023-го), спад продовжувався доти, доки Біткоїн не тестував або не наближався до довгострокової лінії підтримки — 1W MA50.

