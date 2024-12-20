close-btn
PaySpaceMagazine

Криптотрейдер перетворив $90 на $3,25 млн за два дні

20.12.2024 13:10
Микола Деркач
Читати росiйською

Трейдер криптовалют отримав надзвичайний дохід у 36 067 разів більше від початкової інвестиції, зробивши ставку на нову мемну монету на блокчейні Solana (SOL) під назвою Unicorn Fart Dust (UFD)

Криптотрейдер перетворив $90 на $3,25 млн усього за два дні

Криптотрейдер перетворив $90 на $3,25 млн за два дні Фото: pexels.com

Спочатку трейдер інвестував 0,4 SOL, що еквівалентно $90,28, для придбання 12 980 490,53 токенів UFD. Протягом 48 годин він здійснив два значних обміни. Спочатку обміняв 50 000 UFD на 13,27 wSOL на суму $2 856,51. Потім 30 490,53 UFD на 7,96 wSOL вартістю 1 713 доларів. Решта 12,9 млн токенів UFD були оцінені у $3,25 млн.

Однак ця оцінка залежить від ринкової ліквідності та попиту, оскільки мем-монети, такі як UFD, відомі своєю надзвичайною волатильністю та обмеженою глибиною ринку, що робить такі прибутки складними для повної реалізації.

Токен UFD — монета-мем, народжена з гумору

Unicorn Fart Dust була створена як сатиричний коментар до спекулятивного характеру криптовалют. Її існування є пародією, яка висміює те, наскільки легко цифрові активи можуть стрімко зростати у вартості без будь-якої реальної корисності.

Незважаючи на свій гумористичний початок, токен швидко став вірусною сенсацією, посівши друге місце серед найбільш торгованих онлайн активів протягом 48 годин після свого запуску, поступившись лише великим гравцям.

Цікаве по темі: Криптотрейдер заробив $8,3 млн за 20 хвилин

Хоча успіх UFD, безперечно, захоплює, він також викликає більш широкі питання про апетит до спекулятивних інвестицій у криптовалютному просторі.

Інвесторів приваблювала виключно розважальна цінність UFD, але його стрімке зростання свідчить про більш глибоке явище — готовність учасників ринку гнатися за високоризиковими активами заради обіцяних надприбутків. На момент написання матеріалу UFD торгувався на рівні $0,1742 з ринковою капіталізацією $174 млн.

Однак інвестиції в монети, подібні до UFD, також піддають інвесторів іншим ризикам, таким як низька ліквідність, потенційні «rug pulls» (шахрайства, коли команда або засновник проєкту залишають розробку та раптово зникають, забираючи із собою всі інвестовані кошти), а також «спіралі смерті», які час від часу виникають у цих фінансових бульбашках, що періодично спалахують.

Раніше ми також писали про 2 криптовалюти, які варто купити цього тижня. На фоні перемоги Трампа на президентських виборах у США та позитивних сигналах з боку ФРС щодо відсоткової ставки багато криптовалют, зокрема і Біткоїн, демонструють зростання.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Коли захист Біткоїна буде зламано — прогноз CEO Social Capital

Криптотрейдер перетворив $27 на $52 млн завдяки цьому мемкоїну

Що буде з криптовалютою за президентства Трампа — думка експерта

За матеріалами finbold.com.

Рубрики: ГрошіКриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
WhiteBIT отримала ліцензії для роботи в Хорватії, Італії та Казахстані 20.12.2024

WhiteBIT отримала ліцензії для роботи в Хорватії, Італії та Казахстані
Стейблкоїни, що відповідають MiCA, домінують у Європі — дослідження 19.12.2024

Стейблкоїни, що відповідають MiCA, домінують у Європі — дослідження
Біткоїн досягне $200 тис. до середини 2025 року — аналітики Bitfinex 19.12.2024

Біткоїн досягне $200 тис. до середини 2025 року — аналітики Bitfinex
WhiteBIT запустила функцію QuickSend для миттєвих транзакцій 18.12.2024

WhiteBIT запустила функцію QuickSend для миттєвих транзакцій
2 криптовалюти, які варто купити цього тижня 18.12.2024

2 криптовалюти, які варто купити цього тижня
Криптотрейдер заробив $8,3 млн за 20 хвилин 18.12.2024

Криптотрейдер заробив $8,3 млн за 20 хвилин
Вибір редакції
Всі
Від нових продуктів до глобальних трендів: як пройшов рік у фінкомпаній-номінантів PSM Awards
ТОП статей 20.12.2024

Від нових продуктів до глобальних трендів: як пройшов рік у фінкомпаній-номінантів PSM Awards

 Комунікація з клієнтами у фінансовому секторі: як її побудувати та чого очікують споживачі
ТОП статей 20.12.2024

Комунікація з клієнтами у фінансовому секторі: як її побудувати та чого очікують споживачі
Останні новини
Сьогодні  15:40

WhiteBIT отримала ліцензії для роботи в Хорватії, Італії та Казахстані

 Сьогодні  14:50

НБУ оштрафував два банка та ще одного учасника платіжного ринку

 Сьогодні  14:00

Від нових продуктів до глобальних трендів: як пройшов рік у фінкомпаній-номінантів PSM Awards

 Сьогодні  14:00

АМКУ виявив ознаки монополії у Blablacar

 Сьогодні  13:10

Криптотрейдер перетворив $90 на $3,25 млн за два дні

 Сьогодні  12:20

НБУ планує оновити системи кіберзахисту банків

 Сьогодні  11:30

Укрпошта випустить різдвяний набір марок

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber