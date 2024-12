Криптотрейдер перетворив $90 на $3,25 млн за два дні

Трейдер криптовалют отримав надзвичайний дохід у 36 067 разів більше від початкової інвестиції, зробивши ставку на нову мемну монету на блокчейні Solana (SOL) під назвою Unicorn Fart Dust (UFD)

Спочатку трейдер інвестував 0,4 SOL, що еквівалентно $90,28, для придбання 12 980 490,53 токенів UFD. Протягом 48 годин він здійснив два значних обміни. Спочатку обміняв 50 000 UFD на 13,27 wSOL на суму $2 856,51. Потім 30 490,53 UFD на 7,96 wSOL вартістю 1 713 доларів. Решта 12,9 млн токенів UFD були оцінені у $3,25 млн.

Однак ця оцінка залежить від ринкової ліквідності та попиту, оскільки мем-монети, такі як UFD, відомі своєю надзвичайною волатильністю та обмеженою глибиною ринку, що робить такі прибутки складними для повної реалізації.

Unicorn Fart Dust була створена як сатиричний коментар до спекулятивного характеру криптовалют. Її існування є пародією, яка висміює те, наскільки легко цифрові активи можуть стрімко зростати у вартості без будь-якої реальної корисності.

Незважаючи на свій гумористичний початок, токен швидко став вірусною сенсацією, посівши друге місце серед найбільш торгованих онлайн активів протягом 48 годин після свого запуску, поступившись лише великим гравцям.

🚨 New: YouTuber @BasementRon, known for his gold and silver content, created the “Unicorn Fart Dust” ($UFD) token to mock crypto and prove a point that crypto is worthless. In 2 days, $UFD hit a $240M market cap, becoming the 2nd most traded on-chain asset in the last 24 hours. pic.twitter.com/aqPCXQDLUi

— SolanaFloor (@SolanaFloor) December 19, 2024