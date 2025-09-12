ЄЦБ залишив ключові ставки без змін

Рада керуючих Європейського центрального банку (ЄЦБ) вирішила зберегти три ключові процентні ставки незмінними. Наразі інфляція перебуває близько до середньострокової цілі в 2%, а оцінка інфляційних перспектив загалом лишається без змін

Згідно з новими прогнозами експертів ЄЦБ, загальний рівень інфляції складе в середньому 2,1% у 2025 році, 1,7% — у 2026-му та 1,9% — у 2027-му. Інфляція без урахування енергії та продуктів харчування очікується на рівні 2,4% у 2025 році, 1,9% у 2026-му та 1,8% у 2027-му.

Економічне зростання прогнозується на рівні 1,2% у 2025 році — вище за попередній прогноз у 0,9%. Для 2026 року прогноз дещо знижено до 1,0%, тоді як на 2027-й він лишається без змін — 1,3%.

Монетарна політика та ставки

ЄЦБ підтвердив, що й надалі орієнтуватиметься на дані та прийматиме рішення на кожному засіданні окремо. Відсоткові ставки залишаються такими:

депозитна — 2,00%;

основних рефінансувальних операцій — 2,15%;

маржинального кредитування — 2,40%.

Програми викупу активів (APP) та екстреної програми під час пандемії (PEPP) поступово скорочуються, оскільки Євросистема більше не реінвестує кошти від погашення цінних паперів.

Подальші дії ЄЦБ

Рада керуючих заявила про готовність у межах свого мандата коригувати всі інструменти, щоб утримати інфляцію на рівні 2% у середньостроковій перспективі та забезпечити ефективну передачу монетарної політики. Для запобігання дестабілізації ринків у розпорядженні ЄЦБ також є інструмент захисту трансмісії (Transmission Protection Instrument).

Нагадаємо, що Правління Національного банку України (НБУ) ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5%. Це дасть змогу й надалі підтримувати належні монетарні умови для стійкості валютного ринку, контрольованості очікувань і приведення інфляції до цілі 5%. Національний банк готовий гнучко реагувати на зміни в розподілі ризиків.

Джерело: ЄЦБ.