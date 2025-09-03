Фінтех без глянцю: 5 системних помилок, які щодня коштують мільйони

Фінтех-підприємець, інвестор та експерт у сфері транзакційного бізнесу Артем Ляшанов поділився власним досвідом і розповів про 5 системних помилок, які щодня коштують фінтех-компаніям мільйони та часто стають причиною їхніх провалів

За яскравими історіями про мільярдні стартапи та революційні рішення приховується жорстка реальність: 75% венчурних фінтех-стартапів зазнають невдач.

Більшість катастроф у фінтеху – результат передбачуваних внутрішніх помилок, яких можна було уникнути. Ось п’ять найбільш поширених, з якими я стикався під час роботи з компаніями різного масштабу.

Помилка №1: Розфокусування після успіху

Найнебезпечніший момент для фінтех-компанії – це навіть не кризи, а перші великі успіхи. Коли проєкт отримує визнання або стає галузевим флагманом, його творці часто починають розпилятися.

Замість концентрації на тому, що привело до успіху, засновники починають завантажувати команду новими напрямками або навіть змінювати сферу діяльності. Це фундаментальна помилка, яка може коштувати мільйонів.

Успішний фінтех-продукт потребує постійного вдосконалення та поглиблення, а не розширення в усі боки. Коли ресурси розсіюються, основний продукт втрачає конкурентні переваги, а нові напрямки не встигають набрати критичної маси.

Яке рішення? Визначте один ключовий продукт як пріоритет №1 і виділіть йому мінімум 70% ресурсів команди. Нові напрямки можна розвивати лише після досягнення домінантних позицій в основній ніші.

Помилка №2. Недооцінка важливості команди при масштабуванні

Дефіцит кваліфікованих кадрів у фінтеху змушує компанії боротися за талант з великими корпораціями, які можуть запропонувати більш привабливі умови. Але найбільша помилка – не нестача нових людей, а недооцінка потенціалу наявної команди.

Часто буває так: бізнес виріс швидко, а команда ще ні. Це як у дітей під час стрибка зростання – суглоби не встигають за кістками. Засновники в хаотичному режимі починають або відтягувати співробітників від основних завдань, або змушені стагнувати.

Насправді проблема не в команді, а в системах розвитку. Більшість співробітників готові рости разом з бізнесом, якщо їм дати правильні інструменти та підтримку.

Щоб уникнути цієї помилки, інвестуйте в навчання команди перш, ніж наймати нових людей. Досвід показує, що навичок можна навчити, а от правильного ставлення – ні. Людей з правильним мисленням краще розвивати, ніж шукати готових експертів на конкурентному ринку.

Помилка №3. Приховані витрати при виході на нові ринки

У бізнесі не повинно бути невидимих витрат – треба рахувати кожну копійку. Але при масштабуванні часто спливають приховані витрати, пов’язані з локальними особливостями.

Помилкова думка про те, що в якихось країнах немає податків або вони мінімальні, коштує дорого. Саме інкорпорування може бути обтяжене факторами, які не враховуються на початку: обов’язковою наявністю офісу, мінімальним статутним капіталом, локальними вимогами до звітності.

Особливо болючим може стати відкриття різниці в вартості персоналу. Один і той самий спеціаліст у різних країнах може коштувати дуже по-різному, і ця різниця не завжди компенсується продуктивністю.

Тож проводьте детальний аудит усіх локальних вимог до входження на ринок мінімум за 6 місяців до запуску. Особливу увагу приділіть прихованим податкам, обов’язковим ліцензіям і вартості відповідності місцевому регулюванню.

Помилка №4. Недооцінка compliance-витрат

93% світових фінтех-компаній вважають складним дотримання вимог compliance, а понад 60% заплатили принаймні $250,000 штрафів за порушення за останній рік. При цьому більшість стартапів взагалі не закладають ці витрати в бюджет.

Проблема не лише в штрафах. Compliance-порушення ведуть до репутаційних втрат, втрати ліцензій і довіри інвесторів. У фінтеху, де довіра – основний актив, одне серйозне порушення може зруйнувати роки роботи.

Особливо дорого коштує ігнорування AML/KYC-процедур. У першій половині 2024 року регулятори винесли 80 штрафів на суму понад $263 мільйонів за порушення AML – це на 87% більше, ніж у 2023.

Яке рішення? Виділяйте мінімум 15-20% бюджету на compliance з першого дня. Автоматизуйте KYC/AML-процеси за допомогою ШІ та машинного навчання – це знижує ризики та операційні витрати.

Помилка №5. Ігнорування технічного боргу при швидкому зростанні

Більшість фінтех-компаній чекають кризи, перш ніж оптимізувати продуктивність системи. Це критична помилка, яка коштує мільйонів під час пікових навантажень.

Система, побудована для 10,000 транзакцій на день, впаде, коли їй раптом потрібно обробляти 1 мільйон на годину. Такі компанії, як Klarna, Trustly і Solaris, усі стикалися з проблемами масштабування.

Технічний борг накопичується швидше, ніж здається. Кожне “швидке рішення” створює майбутні проблеми, які стають критичними в момент максимального навантаження.

Для подолання цього виклику будуйте event-driven архітектуру, використовуйте auto-scaling інфраструктуру та розподілені бази даних. Виділяйте 20% часу розробки на рефакторинг та оптимізацію, навіть коли все працює.

Успішні фінтех-компанії відрізняються не відсутністю помилок, а здатністю вчитися на чужих. Довіра, прозорість і клієнтоцентричний дизайн настільки ж важливі, як технології та фінансування. Найкращі продукти створюються не революційними технологіями, а методичною операційною роботою та передбаченням проблем.

