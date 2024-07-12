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Директорка Фонду гарантування вкладів іде з посади

12.07.2024 9:40
Ольга Деркач
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Світлана Рекрут, директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, оголосила про своє звільнення з посади, зазначивши, що її повноваження закінчуються 17 липня

Директорка Фонду гарантування вкладів іде з посади

Директорка Фонду гарантування вкладів іде з посади Фото: freepik.com

Це вона повідомила в інтерв’ю для Forbes.

17 липня завершується п’ятирічний термін перебування Рекрут на посаді. Вона могла б продовжити його ще на п’ять років, але вирішила не робити цього.

«Я відчуваю, що готова до змін», – прокоментувала вона.

Також Рекрут зазначила, що вже отримала кілька пропозицій щодо роботи, включно з міжнародними варіантами.

«Це фінансова сфера, але відрізняється від роботи у Фонді гарантування, тож для мене це новий виклик», – каже очільниця ФГВФО.

Світлана Рекрут зазначила, що конкурс на посаду директора Фонду гарантування вкладів фізичних осіб не передбачений законодавством. Однак майбутню процедуру призначення директора було прописано у меморандумі з МВФ. Після її звільнення Адміністративна рада Фонду призначить нового керівника, а до березня 2025 року мають бути внесені зміни до законодавства, які уточнять процедуру. Рекрут припустила, що в майбутньому це може бути конкурс.

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Останні 10 років Світлана Рекрут працювала у Фонді гарантування вкладів, з них п’ять років обіймала посаду директорки. За цей період країна і Фонд пройшли через кілька значних криз, таких як банкопад 2014-2015 років та вторгнення рф у 2022 році.

Наступнику Рекрут доведеться мати справу з численними судовими справами проти колишніх власників збанкрутілих банків, таких як Костянтин Жеваго, Дмитро Фірташ, Олег Бахматюк та інших.

Нагадаємо, що Герхард Бьош залишає посаду СЕО ПриватБанку. Наглядова рада ПриватБанку почала відбір нового СЕО. За останні три роки Бьош працював у дуже нестабільних і складних умовах, але досягнув значних результатів, включаючи рекордні прибутки, які дозволили повернути державі понад 155 мільярдів гривень, вкладених під час націоналізації.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
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