Огляд фінансового ринку України: інфографіка

У червні кількість учасників небанківського фінансового ринку знизилася з 1014 (станом на 31 травня 2024 року) до 990 (на 30 червня). Кількість банків зменшилася на один — до 62, їх загальний прибуток за останні 5 місяців становив близько 68 млрд грн

Учасники ринку

За даними Нацбанку України, з реєстрів у червні було виключено 12 фінансових компаній, одного страховика життя, три ломбарди та одну кредитну спілку примусово, а також за ініціативою заявника — чотири страховики життя та чотири кредитні спілки. Водночас одну фінансову компанію включили до Державного реєстру фінансових установ.

Протягом минулого місяця трьом фінансовим компаніям, одному страховику та одній кредитній спілці примусово анулювали всі ліцензії, а дев’ятьом фінансовим компаніям, чотирьом страховикам, трьом ломбардам та чотирьом кредитним спілкам — добровільно на підставі їхніх заяв. 22 фінкомпаніям та одному страховику НБУ погодив зменшення обсягу ліцензії.

Станом на кінець червня на ринку небанківських фінпослуг працювали 548 фінансових компаній (у травні їх було 555). Детальніше на інфографіці.

На платіжному ринку працюють 18 платіжних систем, що створені резидентами, включаючи державні (кількість не змінилася), та 15 міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами (кількість не змінилася).

Ринок надавачів фінансових платіжних послуг також залишився без змін: працюють 20 платіжних установ, 12 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг, один банк ‒ емітент електронних грошей та один оператор поштового зв’язку (кількість не змінилася для всіх категорій). Серед інших суб’єктів на платіжному ринку є 44 комерційних агенти (було 42) та 36 технологічних операторів платіжних послуг (кількість не змінилася).

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Доходи банків

Протягом перших п’яти місяців 2024 року 63 українські банки (наразі 62, наприкінці минулого місяця НБУ позбавив ліцензії Альпарі Банк на підставі поданого клопотання фінустанови) отримали прибутку після оподаткування майже 68 млрд грн. Це на 27% більше порівняно з відповідним періодом 2023 року. Сам же податок на прибуток за цей період становив 16,5 млрд грн. Загалом лише 7 із 63 банків отримали збитки цього року — 131,83 млн грн.

Лідером за доходами серед українських банків незмінно залишається ПриватБанк — за перші п’ять місяців цього року банк отримав 23,96 млрд грн прибутку після оподаткування. Це на 6% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

У цілому ПриватБанк сплатить майже половину від суми податків усіх банків країни — 8,04 млрд. За цей час банки мають сплатити 16,5 млрд грн податку на прибуток. Це у 1,6 рази більше порівняно з відповідним періодом 2023 року.

Цього року 5 із 6 державних банків отримали 41,4 млрд грн сукупного прибутку. Перший інвестиційний банк показав збитки у розмірі 16,5 млн грн.

До десятки найбільш прибуткових банків України увійшли чотири державних, чотири банки з іноземним капіталом та два приватних. Загалом їх прибуток становить 85% від загального прибутку всіх банків в Україні. Третина загального прибутку припадає на ПриватБанк.

Лідер за доходом серед банків з іноземним капіталом — Райффайзен банк: майже 4 млрд грн прибутку. Це на 22% більше порівняно з відповідним періодом минулоріч. Його податкові витрати зросли до 1,32 млрд грн. Це майже вдвічі більше до відповідного періоду торік.

Загалом, 13 з 14 банків цієї групи отримали прибуток у розмірі 16,23 млрд грн. Це 24% сукупного прибутку всіх українських банків. Найбільший приріст прибутку показав Credit Agricole, який заробив у 5 разів більше, ніж за аналогічний період минулоріч — 3,12 млрд грн.

Банки з приватним капіталом отримали 10,42 млрд грн прибутку. Це майже в 1,5 рази більше порівняно з відповідним періодом 2023 року. Лідером цієї групи став ПУМБ, який заробив 3,2 млрд грн. Це на 7% більше, ніж минулоріч. Разом з Універсал банком (Монобанк) вони отримали половину прибутку цієї групи — 5,44 млрд грн.

Найбільший приріст прибутку серед усіх українських банків показав МТБ банк, який збільшив свій прибуток у 13,6 разів до 436,77 млн грн.

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У яких банках українці зберігають найбільше грошей

Як і раніше, українці для збереження коштів віддають перевагу державним фінустановам. Загалом в українських банках люди зберігають 1,266 трлн грн. Всього в банках-учасниках ФГВФО налічується 68,3 млн вкладів громадян та бізнесу, їх кількість з весни зросла на пів мільйона.

Більшість вкладів наразі зберігається у національній валюті: 58,2 млн вкладів на 815 млрд гривень. У доларах та євро — 10,1 млн вкладів (або 35,6%) на суму 451 млрд гривень.

Як показують дані Нацбанку, відсоткові ставки за депозитами суттєво відрізняються. Якщо у травні цього року банки платили за новими гривневими вкладами в середньому 11,0% річних, то за валютними депозитами банки пропонують лише 1% річних.

Найбільше вкладів зберігається в державному ПриватБанку — 24,2 млн вкладів на 475,1 млрд грн.

Другу сходинку за популярністю серед вкладників зайняв також державний Ощадбанк — 12,9 млн вкладів на 196,4 млрд грн. На третьому місці приватний Універсал Банк — 8,4 млн вкладів на 91,5 млрд грн.

Далі йдуть банки іноземних банківських груп Райффайзен Банк (2,8 млн вкладів, сума – 71,5 млрд грн) та Укрсиббанк (2,2 млн вкладників, сума – 58,4 млрд грн).

Повний перелік по перших 20 банках, де зберігають найбільше грошей, можна переглянути на інфографіці.

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