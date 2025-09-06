close-btn
06.09.2025 11:30
Микола Деркач

Перші 7 університетів увійшли до кластера Brave1 — Федоров

Фото: t.me/zedigital

Про це повідомив перший віцепремʼєр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Один із ключових факторів зростання українського defense tech — розвиток профільної освіти, адже секрет інновацій — у людях, які за ними стоять. Розумних, професійних та ідейних, — зазначив Федоров. — Сьогодні розробники стикаються з проблемами, з якими можуть допомогти науковці. Водночас важлива активна залученість студентської спільноти у вирішення актуальних потреб фронту».

Він додав, що саме тому стартувала поглиблена співпраця із закладами вищої освіти. Це стане окремим проєктом Brave1, спрямованим на залучення наукового потенціалу для розвитку оборонної сфери України та водночас на створення нових можливостей для молоді, яка здобуває інженерну освіту.

Що передбачає співпраця:

  • проведення спільних заходів, спрямованих на розвиток технологій, зокрема хакатонів;
  • підтримка університетів щодо розробки інноваційних рішень у галузі оборони;
  • залучення науковців до консультацій розробників;
  • організація стажування студентів у компаніях кластера Brave1.

Читайте також: Федоров анонсував запуск нотаріальних послуг у Дії

На сьогодні до кластера Brave1 уже приєдналися перші 7 університетів:

  • Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;
  • Національний аерокосмічний університет «Харківський авіаційний інститут»;
  • Харківський національний університет радіоелектроніки;
  • Заклад вищої освіти «Український католицький університет»;
  • Національний університет «Львівська політехніка»;
  • Державний університет «Київський авіаційний інститут»;
  • Український державний університет науки і технологій.

«Перелік буде розширюватися, і ми відкриті до нових пропозицій за цим напрямом. Адже технологічна перевага України на фронті формується сьогодні як на виробництвах, так і в аудиторіях та лабораторіях», — резюмував Михайло Федоров.

Раніше ми також писали, що невдовзі на порталі Дія та в застосунку з’являться нові послуги, які допоможуть вирішити важливі питання за кілька кліків: від нотаріальних послуг до розлучення онлайн.

