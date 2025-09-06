Перші 7 університетів увійшли до кластера Brave1 — Федоров

Defense tech починається у лабораторіях — перші 7 університетів увійшли до кластера Brave1

Про це повідомив перший віцепремʼєр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Один із ключових факторів зростання українського defense tech — розвиток профільної освіти, адже секрет інновацій — у людях, які за ними стоять. Розумних, професійних та ідейних, — зазначив Федоров. — Сьогодні розробники стикаються з проблемами, з якими можуть допомогти науковці. Водночас важлива активна залученість студентської спільноти у вирішення актуальних потреб фронту».

Він додав, що саме тому стартувала поглиблена співпраця із закладами вищої освіти. Це стане окремим проєктом Brave1, спрямованим на залучення наукового потенціалу для розвитку оборонної сфери України та водночас на створення нових можливостей для молоді, яка здобуває інженерну освіту.

Що передбачає співпраця:

проведення спільних заходів, спрямованих на розвиток технологій, зокрема хакатонів;

підтримка університетів щодо розробки інноваційних рішень у галузі оборони;

залучення науковців до консультацій розробників;

організація стажування студентів у компаніях кластера Brave1.

На сьогодні до кластера Brave1 уже приєдналися перші 7 університетів:

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;

Національний аерокосмічний університет «Харківський авіаційний інститут»;

Харківський національний університет радіоелектроніки;

Заклад вищої освіти «Український католицький університет»;

Національний університет «Львівська політехніка»;

Державний університет «Київський авіаційний інститут»;

Український державний університет науки і технологій.

«Перелік буде розширюватися, і ми відкриті до нових пропозицій за цим напрямом. Адже технологічна перевага України на фронті формується сьогодні як на виробництвах, так і в аудиторіях та лабораторіях», — резюмував Михайло Федоров.

