Скільки б ви отримали, інвестувавши $1 000 у Moderna

Акції американської біотехнологічної компанії Moderna різко зросли після позитивних результатів клінічного випробування персоналізованої мРНК-вакцини проти раку. У результаті інвестиція в $1 000, зроблена лише тиждень тому, сьогодні коштувала б більш ніж удвічі дорожче

12 серпня акції Moderna (NASDAQ: MRNA) відкрили торги на рівні $60,51. Уже за тиждень їхня вартість зросла до $144,46, тобто приблизно на 125,6%. Таким чином, вкладені в папери компанії $1 000 перетворилися б на близько $2 256, а прибуток інвестора становив би понад $1 250.

Найбільша частина зростання припала на останню добу. У певний момент акції Moderna підскочили з $63,75 до $163,47, оновивши 52-тижневий максимум і повернувшись до рівнів, яких не було з травня 2024 року.

Причиною такого ралі стали новини про успішні проміжні результати третьої фази клінічного дослідження INTerpath-001. Moderna проводить його спільно з фармацевтичною компанією Merck.

У випробуванні взяли участь понад 1 100 пацієнтів із меланомою високого ризику, яким раніше хірургічно видалили пухлини. Компанії повідомили, що дослідження досягло ключових цілей, а нових проблем із безпекою лікування виявлено не було.

Читайте також: Технологічні акції очолили ралі S&P 500 у 2026 році

Йдеться про персоналізовану терапію на основі мРНК-технології, яку використовують разом із препаратом Keytruda від Merck. Позитивні результати посилили очікування інвесторів щодо можливого виходу Moderna на новий великий ринок поза межами вакцин проти інфекційних захворювань.

Водночас аналітики Волл-стріт поки що не поспішають переглядати свої прогнози настільки ж оптимістично. Goldman Sachs підвищив 12-місячну цільову ціну акцій Moderna з $67 до $120, але зберіг рекомендацію «утримувати».

JPMorgan залишив рекомендацію «продавати» та цільову ціну на рівні $40. За даними TipRanks, середній прогноз 15 аналітиків становить $59,54 за акцію — значно нижче за рівні, яких папери компанії досягли після останнього стрибка.

Тож ринок зараз фактично оцінює не лише поточні результати Moderna, а й перспективи її онкологічних розробок. Якщо майбутні випробування підтвердять ефективність технології, компанія може отримати нове джерело зростання. Водночас після такого різкого стрибка котирувань ризики корекції залишаються високими.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Експерт Волл-стріт прогнозує падіння акцій SpaceX

Bank of America назвав захисні активи на тлі зростання ризиків

Рей Даліо оновив інвестиційний портфель: що змінилося

Джерело: Finbold.