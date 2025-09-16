Як інвестувати $1 000, щоб ні про що не хвилюватися — Рауль Пал

Відомий макроінвестор Рауль Пал поділився простою стратегією для тих, хто хоче вкласти $1 000 і не хвилюватися щодня за коливання ринку

Пал радить спрямувати 70% портфеля у Nasdaq 100 через ETF, що дає доступ до провідних технологічних і зростаючих компаній США. Решту 30% він рекомендує інвестувати в криптовалюти для диверсифікації та потенційно вищої прибутковості. Така комбінація, на його думку, дозволяє змусити гроші працювати без постійного контролю.

Для більш консервативних інвесторів Пал радить збільшити частку готівки або частину портфеля спрямувати у стабільніші активи, наприклад, золото.

«Купіть Nasdaq 100. Це ETF із нульовою комісією. Я б зробив 70% на нього і 30% у крипту — і можна ні про що не турбуватися. Якщо у вас інша толерантність до ризику, просто підкрутіть ці параметри», — пояснив інвестор у подкасті The Diary of a CEO.

Універсальна стратегія інвестування

Водночас CEO Real Vision наголосив, що інвестиції з високою волатильністю неминуче супроводжуються більшими просіданнями. Ринки, зазвичай, зростають і падають синхронно під впливом тих самих макроекономічних факторів, зокрема знецінення валют.

Цікаве по темі: Рей Даліо назвав 3 обов’язкові активи для «Портфеля на всі часи»

Втім, замість страху перед падіннями Пал радить сприймати їх як можливість: купівля активів за нижчими цінами прискорює довгострокове зростання капіталу та допомагає накопичити статки.

Попри те що він рекомендує виділяти 30% у цифрові активи, інвестор виокремив кілька криптовалют, які варто тримати на радарі, адже вони можуть показати сильний ріст.

Наприкінці серпня Пал заявив, що ринок цифрових активів перебуває на порозі великого прориву, описавши поточний момент як «кімнату очікування крипто».

За його словами, альткоїни готуються до повноцінного циклу зростання: Solana, Sui, Dogecoin і XRP ще залишаються у фазі очікування, але можуть стати головними гравцями «чистого» сезону альткоїнів.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

2 акції, на які без сумніву варто звернути увагу

Ось скільки б ви отримали, якби купили акції Nvidia у 1999 році

Коли ціна золота досягне $8000 — аналітик

Джерело: Finbold.