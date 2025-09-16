close-btn
PaySpaceMagazine

Як інвестувати $1 000, щоб ні про що не хвилюватися — Рауль Пал

16.09.2025 11:20
Ольга Деркач

Відомий макроінвестор Рауль Пал поділився простою стратегією для тих, хто хоче вкласти $1 000 і не хвилюватися щодня за коливання ринку

Як інвестувати $1 000, щоб ні про що не хвилюватися — Рауль Пал

Фото: unsplash.com

Пал радить спрямувати 70% портфеля у Nasdaq 100 через ETF, що дає доступ до провідних технологічних і зростаючих компаній США. Решту 30% він рекомендує інвестувати в криптовалюти для диверсифікації та потенційно вищої прибутковості. Така комбінація, на його думку, дозволяє змусити гроші працювати без постійного контролю.

Для більш консервативних інвесторів Пал радить збільшити частку готівки або частину портфеля спрямувати у стабільніші активи, наприклад, золото.

«Купіть Nasdaq 100. Це ETF із нульовою комісією. Я б зробив 70% на нього і 30% у крипту — і можна ні про що не турбуватися. Якщо у вас інша толерантність до ризику, просто підкрутіть ці параметри», — пояснив інвестор у подкасті The Diary of a CEO.

Універсальна стратегія інвестування

Водночас CEO Real Vision наголосив, що інвестиції з високою волатильністю неминуче супроводжуються більшими просіданнями. Ринки, зазвичай, зростають і падають синхронно під впливом тих самих макроекономічних факторів, зокрема знецінення валют.

Цікаве по темі: Рей Даліо назвав 3 обов’язкові активи для «Портфеля на всі часи»

Втім, замість страху перед падіннями Пал радить сприймати їх як можливість: купівля активів за нижчими цінами прискорює довгострокове зростання капіталу та допомагає накопичити статки.

Попри те що він рекомендує виділяти 30% у цифрові активи, інвестор виокремив кілька криптовалют, які варто тримати на радарі, адже вони можуть показати сильний ріст.

Наприкінці серпня Пал заявив, що ринок цифрових активів перебуває на порозі великого прориву, описавши поточний момент як «кімнату очікування крипто».

За його словами, альткоїни готуються до повноцінного циклу зростання: Solana, Sui, Dogecoin і XRP ще залишаються у фазі очікування, але можуть стати головними гравцями «чистого» сезону альткоїнів.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

2 акції, на які без сумніву варто звернути увагу

Ось скільки б ви отримали, якби купили акції Nvidia у 1999 році

Коли ціна золота досягне $8000 — аналітик

Джерело: Finbold.

Рубрики: ГрошіІнвестиціїСвітНовини
google news
Новини по темі
2 акції, на які без сумніву варто звернути увагу 15.09.2025

2 акції, на які без сумніву варто звернути увагу
Ось скільки б ви отримали, якби купили акції Nvidia у 1999 році 13.09.2025

Ось скільки б ви отримали, якби купили акції Nvidia у 1999 році
Український стартап залучив кошти від американського фонду Green Flag Ventures 12.09.2025

Український стартап залучив кошти від американського фонду Green Flag Ventures
Oracle виплатить дивіденди: скільки зароблять власники акцій 11.09.2025

Oracle виплатить дивіденди: скільки зароблять власники акцій
Рей Даліо назвав 3 обов’язкові активи для «Портфеля на всі часи» 11.09.2025

Рей Даліо назвав 3 обов’язкові активи для «Портфеля на всі часи»
2 акції, які можуть досягти капіталізації у $200 млрд у 2026 році 10.09.2025

2 акції, які можуть досягти капіталізації у $200 млрд у 2026 році
Вибір редакції
Всі
Агентська оркестрація: що це та як її можна використати у сфері платежів
ТОП статей 16.09.2025

Агентська оркестрація: що це та як її можна використати у сфері платежів

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у серпні 2025 — аналітика
ТОП статей 12.09.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у серпні 2025 — аналітика
Останні новини
16.09.2025  19:50

НБУ змінить підхід до реалізації нумізматичної продукції

 16.09.2025  19:10

Український стартап Swarmer залучив $15 млн

 16.09.2025  18:30

Польський банк BGK офіційно виходить на український ринок

 16.09.2025  17:30

Де в Європі найвищий рівень бідності населення

 16.09.2025  16:30

PayPal інтегрує криптовалюти у P2P-платежі

 16.09.2025  15:40

Агентська оркестрація: що це та як її можна використати у сфері платежів

 16.09.2025  15:30

Alphabet вперше досягла $3 трлн капіталізації

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.