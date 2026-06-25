Claude Mythos від Anthropic за кілька годин обійшов захист спецслужб США

Модель штучного інтелекту (ШІ) Claude Mythos від Anthropic під час санкціонованого тестування за кілька годин виявила вразливості в більшості засекречених систем Агентства національної безпеки США (NSA). Інцидент викликав активну дискусію щодо того, наскільки сучасний AI уже випереджає традиційні інструменти кібербезпеки

Про результати тестування повідомив віцеголова Комітету Сенату США з питань розвідки Марк Ворнер, який послався на слова директора NSA та Кіберкомандування США генерала Джошуа Радда. За його словами, модель виконала завдання «не за тижні, а за години».

Водночас у медіа швидко поширилися гучні заяви про те, що AI нібито «зламав» майже всі секретні системи американської спецслужби. Однак Associated Press та низка інших видань уточнюють: йшлося не про реальну кібератаку, а про контрольоване red-team-тестування, під час якого модель перевіряла захищені системи на наявність потенційних слабких місць. За наявною інформацією, Mythos лише знаходив уразливості, але не експлуатував їх.

Anthropic також заперечує поширене трактування подій. У компанії стверджують, що модель виконувала завдання з аналізу програмного коду та пошуку відомих помилок, а не здійснювала автономне проникнення в урядові мережі. За словами представників компанії, аналогічні можливості демонструють і деякі інші сучасні AI-моделі.

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Попри це, результати тестування стали одним із найяскравіших прикладів стрімкого розвитку ШІ у сфері кібербезпеки. На тлі інциденту в США посилилися дискусії щодо контролю над найпотужнішими моделями штучного інтелекту, а також необхідності оновлення підходів до захисту критичної інфраструктури.

Редакція PSM7 звертає увагу: для України ця історія є показовою насамперед через швидке зростання можливостей AI у сфері кібербезпеки. Досвід США демонструє, що штучний інтелект уже здатний значно прискорювати пошук вразливостей у критичних системах, а отже українським державним установам і бізнесу також доведеться дедалі активніше використовувати ШІ не лише для автоматизації процесів, а й для захисту цифрової інфраструктури.

Нагадаємо, що в Україні до кінця 2026 року планують запустити оновлений Електронний кабінет платника податків. Головною інновацією стане інтеграція штучного інтелекту — спеціального AI-агента.

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За матеріалами: apnews.com; tomshardware.com.