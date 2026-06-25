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Claude Mythos від Anthropic за кілька годин обійшов захист спецслужб США

25.06.2026 19:00
Микола Деркач

Модель штучного інтелекту (ШІ) Claude Mythos від Anthropic під час санкціонованого тестування за кілька годин виявила вразливості в більшості засекречених систем Агентства національної безпеки США (NSA). Інцидент викликав активну дискусію щодо того, наскільки сучасний AI уже випереджає традиційні інструменти кібербезпеки

Claude Mythos від Anthropic за кілька годин обійшов захист спецслужб США

Фото: chatgpt.com

Про результати тестування повідомив віцеголова Комітету Сенату США з питань розвідки Марк Ворнер, який послався на слова директора NSA та Кіберкомандування США генерала Джошуа Радда. За його словами, модель виконала завдання «не за тижні, а за години».

Водночас у медіа швидко поширилися гучні заяви про те, що AI нібито «зламав» майже всі секретні системи американської спецслужби. Однак Associated Press та низка інших видань уточнюють: йшлося не про реальну кібератаку, а про контрольоване red-team-тестування, під час якого модель перевіряла захищені системи на наявність потенційних слабких місць. За наявною інформацією, Mythos лише знаходив уразливості, але не експлуатував їх.

Anthropic також заперечує поширене трактування подій. У компанії стверджують, що модель виконувала завдання з аналізу програмного коду та пошуку відомих помилок, а не здійснювала автономне проникнення в урядові мережі. За словами представників компанії, аналогічні можливості демонструють і деякі інші сучасні AI-моделі.

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Попри це, результати тестування стали одним із найяскравіших прикладів стрімкого розвитку ШІ у сфері кібербезпеки. На тлі інциденту в США посилилися дискусії щодо контролю над найпотужнішими моделями штучного інтелекту, а також необхідності оновлення підходів до захисту критичної інфраструктури.

Редакція PSM7 звертає увагу: для України ця історія є показовою насамперед через швидке зростання можливостей AI у сфері кібербезпеки. Досвід США демонструє, що штучний інтелект уже здатний значно прискорювати пошук вразливостей у критичних системах, а отже українським державним установам і бізнесу також доведеться дедалі активніше використовувати ШІ не лише для автоматизації процесів, а й для захисту цифрової інфраструктури.

Нагадаємо, що в Україні до кінця 2026 року планують запустити оновлений Електронний кабінет платника податків. Головною інновацією стане інтеграція штучного інтелекту — спеціального AI-агента.

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За матеріалами: apnews.com; tomshardware.com.

Рубрики: СвітНовиниТехнологіїШтучний інтелектСША
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