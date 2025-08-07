В Україні зʼявиться державна інфраструктура для ШІ

В Україні зʼявиться власна державна інфраструктура для штучного інтелекту (ШІ) — АІ Factory

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України у своєму Telegram.

«AI Factory — проєкт, завдяки якому в Україні з’явиться перша державна інфраструктура для запуску та масштабування AI-продуктів всередині країни. Так дані держави й громадян з ШІ-сервісів залишатимуться в Україні — під захистом суверенних датацентрів. А ШІ-продукти для українців, Сил оборони та держсектору стануть ще швидшими», — пишуть у Мінцифри.

На інфраструктурі AI Factory працюватимуть ключові державні ШІ-сервіси, які створює WINWIN AI Center of Excellence для Мінцифри. Першочергово — AI-помічник у Дії. Також її використовуватимуть для AI-тьютора в Мрії, а згодом — для проєктів у сферах оборони, медицини та наукових досліджень.

AI Factory — це:

технічне обладнання для роботи ШІ-сервісів: обчислювальні кластери, сервери, сховища даних

програмне забезпечення для тренування моделей і підготовки даних

інструменти для роботи з даними та інтеграції сервісів з реєстрами

навчальні програми для фахівців, що працюватимуть з AI-рішеннями

«Запуск AI Factory — крок до технологічного суверенітету та цифрової безпеки України. Це початок розвитку власної незалежної AI-екосистеми, де рішення створюються в Україні для українців», — додали в Мінцифри.

Нагадаємо, що Мінцифри та Київстар розроблять український ШІ. WINWIN AI Center of Excellence при Мінцифрі створить координаційний комітет, етичний та технічний борди, які контролюватимуть, щоб модель була безпечною і якісною. Київстар стане операційним виконавцем, який займатиметься розробкою моделі та повністю профінансує її — без залучення держбюджету.

Раніше ми писали, що Мінцифри запустило платформу цифрових досягнень України.

Які можливості дає Digital State UA:

уряди — перейматимуть досвід цифрової трансформації України;

міжнародні компанії — шукатимуть українські проєкти для інвестування;

глобальні медіа та аналітичні центри — отримають доступ до ключових технологічних трендів і кейсів, що змінюють Україну та світ.

