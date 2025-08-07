В Україні зʼявиться державна інфраструктура для ШІ

В Україні зʼявиться власна державна інфраструктура для штучного інтелекту (ШІ) — АІ Factory
Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України у своєму Telegram.
«AI Factory — проєкт, завдяки якому в Україні з’явиться перша державна інфраструктура для запуску та масштабування AI-продуктів всередині країни. Так дані держави й громадян з ШІ-сервісів залишатимуться в Україні — під захистом суверенних датацентрів. А ШІ-продукти для українців, Сил оборони та держсектору стануть ще швидшими», — пишуть у Мінцифри.
На інфраструктурі AI Factory працюватимуть ключові державні ШІ-сервіси, які створює WINWIN AI Center of Excellence для Мінцифри. Першочергово — AI-помічник у Дії. Також її використовуватимуть для AI-тьютора в Мрії, а згодом — для проєктів у сферах оборони, медицини та наукових досліджень.
AI Factory — це:
- технічне обладнання для роботи ШІ-сервісів: обчислювальні кластери, сервери, сховища даних
- програмне забезпечення для тренування моделей і підготовки даних
- інструменти для роботи з даними та інтеграції сервісів з реєстрами
- навчальні програми для фахівців, що працюватимуть з AI-рішеннями
«Запуск AI Factory — крок до технологічного суверенітету та цифрової безпеки України. Це початок розвитку власної незалежної AI-екосистеми, де рішення створюються в Україні для українців», — додали в Мінцифри.
Нагадаємо, що Мінцифри та Київстар розроблять український ШІ. WINWIN AI Center of Excellence при Мінцифрі створить координаційний комітет, етичний та технічний борди, які контролюватимуть, щоб модель була безпечною і якісною. Київстар стане операційним виконавцем, який займатиметься розробкою моделі та повністю профінансує її — без залучення держбюджету.
Раніше ми писали, що Мінцифри запустило платформу цифрових досягнень України.
Які можливості дає Digital State UA:
- уряди — перейматимуть досвід цифрової трансформації України;
- міжнародні компанії — шукатимуть українські проєкти для інвестування;
- глобальні медіа та аналітичні центри — отримають доступ до ключових технологічних трендів і кейсів, що змінюють Україну та світ.
