Супутник показав справжній масштаб GPS-глушіння над Європою

Сигнали GPS зазнають значно масштабнішого втручання над Європою та Близьким Сходом, ніж вважалося раніше. Це підтвердили дані експериментального супутника Pulsar-0 компанії Xona Space Systems, який уперше зміг оцінити масштаби GPS-заглушення з орбіти

Супутник працює на висоті близько 500 км і тестує технології майбутнього навігаційного угруповання Pulsar. Під час польотів над Північною Америкою система фіксувала стабільний GPS-сигнал. Однак над Європою та частинами Близького Сходу інженери виявили різке погіршення його якості.

За словами співзасновника Xona Каза Ганнінга, масштаби проблеми перевершили очікування команди. У найбільш уражених районах потужність GPS-сигналу на орбіті падала з типових 40 децибелів до приблизно 10.

Отримані дані свідчать, що наземні системи радіоелектронної боротьби можуть впливати не лише на літаки, дрони чи наземне обладнання, а й на супутники на низькій навколоземній орбіті. Зони впливу простягаються від Франції на заході до кордонів Пакистану на сході.

GPS-глушіння та спуфінг (підміна навігаційних координат) стали серйозною проблемою останніх років. Зокрема, росія активно застосовує такі системи вздовж своїх західних кордонів, офіційно пояснюючи це захистом від українських безпілотників. Подібні технології використовуються і на Близькому Сході для протидії атакам дронів та приховування місцеперебування суден.

Для супутників наслідки можуть бути відчутними. Без стабільного GPS вони втрачають можливість точно визначати своє положення, орієнтувати антени зв’язку та виконувати маневри. Це особливо важливо для супутників дистанційного зондування Землі та великих орбітальних угруповань на кшталт Starlink, які використовують GPS для запобігання зіткненням у космосі.

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Проблему посилюють не лише навмисні перешкоди. Потужні сонячні бурі також можуть порушувати роботу глобальних навігаційних систем. Наприклад, геомагнітна буря Геннона у травні 2024 року настільки спотворила сигнали GNSS у США, що частина систем точного землеробства не могла працювати кілька днів.

У відповідь на ці виклики Xona створює власну навігаційну мережу Pulsar із 300 супутників на низькій орбіті. Компанія стверджує, що її сигнал буде приблизно у 100 разів потужнішим за традиційний GPS, що суттєво зменшить ефективність існуючих систем глушіння.

Перший запуск шести супутників Pulsar заплановано на жовтень цього року, а базові послуги мережі компанія розраховує почати надавати вже на початку 2027 року.

Редакція PSM7 звертає увагу: результати місії Pulsar-0 демонструють, що проблема навігаційних перешкод виходить далеко за межі авіації чи військової сфери. Від стабільності GPS залежать фінансові системи, енергетична інфраструктура, логістика та супутниковий зв’язок, тому пошук альтернативних рішень стає дедалі важливішим для глобальної цифрової економіки.

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За матеріалами space.com; gpsworld.com.