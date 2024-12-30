Землю накриє потужна магнітна буря на Новий рік: чого чекати

У прийдешню новорічну ніч очікується магнітна буря великої сили, викликана потужним спалахом на нашому світилі

Напередодні, 29 грудня, на Сонці стався надпотужний спалах найвищого балу X1.1. Його пік зареєстрований о 09:18 за київським часом, а вибухова фаза тривала близько 30 хвилин. Загалом цього дня на зірці сталось 15 значних спалахів класу М та Х.

Як повідомили у Центрі прогнозування космічної погоди США, викиди коронарної маси досягнуть Землі вже завтра, 31 грудня — саме тоді планету накриють сильні магнітні бурі.

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Вчені зазначають, що спостерігалося кілька викидів, які «спресуються» на шляху до Землі в одну хмару. За тиждень кількість вибухів на Сонці подвоїлася, зростання активності спостерігається у кількох центрах. В цілому зростання сонячної активності спостерігається близько тижня.

Дані порталу Meteoagent свідчать, що на цю мить магнітосфера Землі залишається у спокійному стані, магнітної бурі немає. Однак вже 31 грудня планету накриє магнітна буря К-індексом 7, яка відповідає червоному рівню небезпеки. 1 січня буря продовжиться з К-індексом 5.

Особливо відчутним явище буде для метеозалежних людей, які можуть зіткнутися з такими симптомами, як головний біль, втома, дратівливість чи безсоння. Окрім того, буря може спричиняти перебої у роботі зв’язку, GPS-навігації та електронних систем.

Експерти радять у такі дні уважніше ставитися до свого здоров’я. Варто уникати перевтоми, стресу, обмежити споживання кави та алкоголю. Метеозалежним людям рекомендується дотримуватися режиму сну та більше відпочивати.

Нагадаємо, науковці попереджають, що сонячна активність збережеться або навіть зросте після того, як закінчиться сонячний максимум, і ми увійдемо у фазу сонячного циклу, яку називають «зоною битви». Сонячний максимум — це період приблизно 11-річного сонячного циклу, або циклу сонячних плям, коли кількість видимих темних плям на Сонці досягає максимуму.

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