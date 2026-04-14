Для українців у Польщі зміняться правила отримання дозволу на проживання

14.04.2026 15:10
Микола Деркач

З 27 квітня подання заяв на отримання дозволу на тимчасове проживання, постійне проживання та статус довготермінового резидента ЄС буде можливе виключно в електронному вигляді через портал MOS (Модуль обслуговування справ)

Для українців у Польщі зміняться правила отримання дозволу на проживання

Про це повідомляє Управління у справах іноземців у Польщі, передає ІА «Ре-Інформ».

«Особам, чий легальний термін перебування закінчується до 27 квітня 2026 року або протягом приблизно 2 тижнів після цієї дати, рекомендуємо не зволікати з поданням заяви на проживання в Польщі та подати її якнайшвидше у паперовій формі», – наголошується у повідомленні.

Уточняється, що паперова заява має надійти до воєводського управління не пізніше 26 квітня поточного року. Якщо заява надійде після цього терміну, вона не буде розглядатися, а дата поштового відправлення не матиме значення.

Ознайомитися із практичною інформацією про роботу нової системи MOS та відповідями на найчастіші запитання можна за посиланням.

На сайті зазначено, щоб подати заяву про надання дозволу на проживання в Польщі, необхідно:

  • створити обліковий запис користувача в новій системі MOS; якщо у вас уже є обліковий запис у чинній системі MOS, вам доведеться створити новий;
  • особисто увійти до порталу MOS через login.gov.pl (після натискання «ввійти» відбудеться перенаправлення) і заповнити відповідну форму заяви про надання дозволу на проживання в Польщі.

Раніше ми також писали, що Польща планує посилити контроль на кордоні з Україною — там з’явиться сучасний електронний бар’єр із цілодобовим моніторингом. Проєкт охопить ділянку Надбужанського відділу Прикордонної служби, який відповідає за значну частину польсько-українського кордону.

