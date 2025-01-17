Нацполіція підготувала законопроєкт щодо відповідальності дропів

Дропи (також відомі як грошові мули) беруть участь у 70% фінансових шахрайств в Україні, але законодавчої відповідальності для них досі немає. У зв’язку з цим нещодавно було створено законопроєкт, який передбачає покарання для учасників схеми

Про це в інтервʼю Українським Новинам розповів голова Національної поліції Іван Вигівський.

За його словами, у більшості країн світу існує відповідальність для дропів, у нас, на жаль, немає. Це люди, які за грошову винагороду надають третім особам, у тому числі шахраям і наркоторговцям, у користування свої платіжні засоби, зокрема банківські рахунки і навіть криптогаманці.

Дропи можуть знати або не знати про те, що їх таким чином використовують. Якщо вони знають про це, то їхні дії направлені на легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом, і можуть кваліфікуватися за статтею 200 ККУ, або за ст. 209 ККУ. Перша стаття підслідна виключно БЕБ.

«Минулого року нам вдалося зменшити кількість шахрайств та звернень громадян майже на 36 тисяч. Ми вжили ряд дієвих заходів, в тому числі спільно з НБУ через відповідну програму, щоб блокування карток відбувалося в перші години, коли у потерпілої особи знімаються кошти. Завдяки цьому нам вдалося збити цей вал спільно з Національним банком», — розповів Вигівський.

Детальніше про те, хто такі дропи та як працює механізм виведення незаконних коштів у тінь, читайте у нашому матеріалі.

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Голова Нацполіції пояснив, що близько 70% шахрайств, які вчиняються зараз в Україні, йдуть із залученням дропів.

«Ми підготували відповідний законопроєкт щодо відповідальності дропів, як це відбувається у всіх цивілізованих країнах. Він поки на розгляді. Але дуже часто ці дропи передають картки іншим людям і не розуміють, хто їх буде використовувати. Тому, зараз поліція з банками взаємодіє та обмінюється інформацією. Ми хочемо на окремій платформі акумулювати дані цих дропів, тобто зробити такий реєстр. Для того, щоб одразу, коли відбулась якась подія, можна було максимально оперативно це блокувати, адже кількість дропів постійно зростає», — сказав Іван Вигівський.

Чи скасують в Україні обмеження на грошові перекази?

На думку Вигівського, це дискомфорт для громадян і після війни, можливо, ці обмеження потрібно зняти. Для Нацполіції, це немає суттєвого значення, однак це обмежує діяльність дропів.

«Люди повинні чітко розуміти, що якщо ти надав комусь свою банківську картку, криптогаманець, то за це є кримінальна відповідальність. Тоді таких фактів буде набагато менше. У нас, до речі, були спільні спецоперації із закордонними правоохоронцями, ми виявляли так звані кол-центри. Коли ми надавали нашим закордонним колегам такі дані, вони притягували до відповідальності цих дропів у себе в країнах», — додав керівник Нацполіції.

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