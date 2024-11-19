close-btn
PaySpaceMagazine

Рада незабаром розгляне законопроєкт про захист даних: що варто знати

19.11.2024 19:30
Ольга Деркач
Думка
Читати росiйською

За інформацією джерел YouControl, днями Верховна Рада розглядатиме законопроєкт №8153 від 22.10.2022 «Про захист персональних даних», що передбачає імплементацію положень GDPR

Рада незабаром розгляне законопроєкт про захист даних: що варто знати

Рада незабаром розгляне законопроєкт про захист даних: що варто знати Фото: freepik.com

Про це YouControl повідомив на своїй сторінці у Facebook.

GDPR (General Data Protection Regulation) — це Загальний регламент захисту даних, законодавство Європейського Союзу, яке набуло чинності 25 травня 2018 року. Основна мета GDPR — забезпечити захист персональних даних громадян ЄС, регулюючи, як компанії та організації збирають, обробляють, зберігають і використовують ці дані.

Законопроєкт викликав занепокоєння серед громадського сектору, бізнесу та медіа. Попри численні зауваження, його виносять на перше читання без доопрацювань.

Основні ризики:

  • надзвичайно високі штрафи: на фізичних осіб — до 20 млн грн, на юридичних осіб — до 150 млн грн, або до 8% загального річного обороту (зараз максимальний штраф становить 34 тис. грн);
  • знищення даних, навіть із суспільним значенням: президент-втікач Янукович, до прикладу, може вимагати не називати його злочинцем, посилаючись на давність вироку. Суд може прийняти його сторону, спираючись на «право на забуття», визначене статтею 21 нового закону;
  • довільне трактування: абстрактне визначення «персональних даних» у законопроєкті дає органам контролю можливість інтерпретувати це поняття на власний розсуд, що відкриває шлях до корупційних зловживань;
  • обмеження використання відкритих даних: закладені положення загрожують прозорості, підзвітності держави та боротьбі з корупцією. Бізнес, журналісти-розслідувачі та банки втратять можливість повноцінної перевірки.

Читайте також: Рада прийняла законопроєкт про особливості приватизації держбанків

Крім того, YouControl заявляє, що має інформацію, що наступним планується розгляд законопроєкту про створення нового регулятора — наглядово-карального органу, утримання якого обійдеться країні в понад 2 млрд грн. Імовірно, цей орган перевірятиме кожне підприємство, адже часу на адаптацію та впровадження нових правил для бізнесу не передбачено.

YouControl закликаєм до ретельного аналізу та доопрацювання законопроєкту №8153, щоб уникнути додаткових витрат і негативних наслідків для бізнесу та суспільства.

Законопроєкт №8153 є оновленою версією проєкту №5628, голосування за який раніше не відбулося через низку критичних зауважень. Експерти вказували на його невідповідність Конституції, значні додаткові витрати, які він передбачав, а також наявність корупціогенних ризиків у його положеннях.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Revolut отримав ліцензію на торгівлю акціями у Великій Британії та ЄС

NovaPay планує отримати спрощену банківську ліцензію

Що найбільше купують українці через термінали ПриватБанку та monobank

Рубрики: ЗаконодавствоНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Зеленський представив План стійкості України: що готують для бізнесу 19.11.2024

Зеленський представив План стійкості України: що готують для бізнесу
Бронювання з 1 грудня буде лише через Дію — Мінцифри 19.11.2024

Бронювання з 1 грудня буде лише через Дію — Мінцифри
Рада внесла зміни до проєкту держбюджету-2025 18.11.2024

Рада внесла зміни до проєкту держбюджету-2025
Українцям можуть збільшити виплати при народженні дитини: на скільки 08.11.2024

Українцям можуть збільшити виплати при народженні дитини: на скільки
Скільки платитимуть ФОПи у 2025 році: перелік нововведень 08.11.2024

Скільки платитимуть ФОПи у 2025 році: перелік нововведень
Зеленський підписав закон для боротьби з дропами 06.11.2024

Зеленський підписав закон для боротьби з дропами
Вибір редакції
Всі
PaySpace Magazine Awards 2024: продовжується прийом заявок на Премію
ТОП статей 19.11.2024

PaySpace Magazine Awards 2024: продовжується прийом заявок на Премію

 Наступна межа ШІ: як мультимодальні системи змінюють наш світ
ТОП статей 18.11.2024

Наступна межа ШІ: як мультимодальні системи змінюють наш світ
Останні новини
Сьогодні  20:00

Скільки українці інвестували в ОВДП з початку війни — Мінфін

 Сьогодні  19:30

Рада незабаром розгляне законопроєкт про захист даних: що варто знати

 Сьогодні  19:00

MicroStrategy купила біткоїнів на рекордну суму

 Сьогодні  18:30

Криптотрейдер перетворив $1,9 тис. на $3,6 млн всього за 2 години

 Сьогодні  18:00

Фармкомпанія Farmak здобула премію на міжнародному конкурсі

 Сьогодні  17:30

Найбільші мобільні оператори України придбали нові частоти на 2,9 млрд грн

 Сьогодні  17:00

Зеленський представив План стійкості України: що готують для бізнесу

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber