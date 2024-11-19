Рада незабаром розгляне законопроєкт про захист даних: що варто знати

За інформацією джерел YouControl, днями Верховна Рада розглядатиме законопроєкт №8153 від 22.10.2022 «Про захист персональних даних», що передбачає імплементацію положень GDPR

Про це YouControl повідомив на своїй сторінці у Facebook.

GDPR (General Data Protection Regulation) — це Загальний регламент захисту даних, законодавство Європейського Союзу, яке набуло чинності 25 травня 2018 року. Основна мета GDPR — забезпечити захист персональних даних громадян ЄС, регулюючи, як компанії та організації збирають, обробляють, зберігають і використовують ці дані.

Законопроєкт викликав занепокоєння серед громадського сектору, бізнесу та медіа. Попри численні зауваження, його виносять на перше читання без доопрацювань.

Основні ризики:

надзвичайно високі штрафи: на фізичних осіб — до 20 млн грн, на юридичних осіб — до 150 млн грн, або до 8% загального річного обороту (зараз максимальний штраф становить 34 тис. грн);

знищення даних, навіть із суспільним значенням: президент-втікач Янукович, до прикладу, може вимагати не називати його злочинцем, посилаючись на давність вироку. Суд може прийняти його сторону, спираючись на «право на забуття», визначене статтею 21 нового закону;

довільне трактування: абстрактне визначення «персональних даних» у законопроєкті дає органам контролю можливість інтерпретувати це поняття на власний розсуд, що відкриває шлях до корупційних зловживань;

обмеження використання відкритих даних: закладені положення загрожують прозорості, підзвітності держави та боротьбі з корупцією. Бізнес, журналісти-розслідувачі та банки втратять можливість повноцінної перевірки.

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Крім того, YouControl заявляє, що має інформацію, що наступним планується розгляд законопроєкту про створення нового регулятора — наглядово-карального органу, утримання якого обійдеться країні в понад 2 млрд грн. Імовірно, цей орган перевірятиме кожне підприємство, адже часу на адаптацію та впровадження нових правил для бізнесу не передбачено.

YouControl закликаєм до ретельного аналізу та доопрацювання законопроєкту №8153, щоб уникнути додаткових витрат і негативних наслідків для бізнесу та суспільства.

Законопроєкт №8153 є оновленою версією проєкту №5628, голосування за який раніше не відбулося через низку критичних зауважень. Експерти вказували на його невідповідність Конституції, значні додаткові витрати, які він передбачав, а також наявність корупціогенних ризиків у його положеннях.

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