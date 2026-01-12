close-btn
Тривалість щорічної оплачуваної відпустки можуть змінити — Мінекономіки

12.01.2026 19:10
Микола Деркач

У Мінекономіки розповіли про проєкт нового Трудового кодексу, наголосивши, що він наближає правила праці до стандартів ЄС

Тривалість щорічної оплачуваної відпустки можуть змінити — Мінекономіки

Фото: freepik.com

Заступниця Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Дарія Марчак в інтерв’ю Forbes розповіла про ключові підходи до оновлення трудового законодавства та основні зміни, які пропонує проєкт нового Трудового кодексу.

«Міністерство працювало над проєктом понад два роки у консультаціях з бізнесом, профспілками та експертним середовищем. Документ має встановити сучасні та передбачувані правила для працівників і роботодавців, зменшити правову невизначеність і підтримати детінізацію зайнятості. Окремо підкреслю: це критично важливий крок у євроінтеграції — Україна має наближати правила праці до практик ЄС, на які орієнтуються українські компанії та громадяни», — зазначає Дарія Марчак.

За її словами, один із ключових акцентів проєкту — підвищення гнучкості трудових відносин. Проєкт Трудового кодексу передбачає дев’ять видів трудових договорів і можливість комбінувати їх залежно від потреб бізнесу та працівника (зокрема для дистанційної/надомної роботи, договорів із нефіксованим робочим часом, учнівських договорів та інших форматів).

Також проєктом передбачено цифровізацію трудових процесів: суттєві умови роботи мають фіксуватися в письмовому трудовому договорі, який може укладатися в електронній формі.

Серед соціальних гарантій Дарія Марчак відзначила збільшення мінімальної тривалості щорічної оплачуваної відпустки — з 24 до 28 днів, а також розширення можливостей для поєднання роботи та батьківства, зокрема через підхід, за якого кожен із батьків може використати частину оплачуваної відпустки для догляду за дитиною.

Проєкт також передбачає оновлення підходів до визначення мінімальної заробітної плати — із формулою розрахунку та визначенням як погодинного, так і місячного показника.

У частині режимів роботи проєктом передбачено підвищену оплату за роботу понад норму та можливість збільшення річного ліміту понаднормових годин (за умов дотримання гарантій і правил оплати).

Рубрики: ЗаконодавствоНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
