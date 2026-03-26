У Раді підтримали законопроєкт про регулювання Telegram

26.03.2026 14:20
Ольга Деркач

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної політики одноголосно підтримав законопроєкт №11115, який передбачає регулювання діяльності месенджера Telegram в Україні

У Раді підтримали законопроєкт про регулювання Telegram

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram.

Ініціатором документа виступив Микола Княжицький. Йдеться про спробу запровадити більш чіткі правила роботи цифрових платформ на українському ринку, зокрема тих, що мають значний вплив на інформаційний простір та поширення контенту.

Законопроєкт передбачає низку вимог до платформ. Зокрема, вони повинні офіційно розкрити інформацію про своїх власників та джерела фінансування. Також компанії мають забезпечити контакт із українською державою через уповноважений орган, що дозволить оперативніше вирішувати питання, пов’язані з безпекою та правовим регулюванням.

Окремий блок документа стосується реагування на загрози. У випадках, пов’язаних із тероризмом, шахрайством або іншими ризиками для національної безпеки, платформи зобов’язані швидко реагувати на запити та співпрацювати з державними органами.

У разі невиконання цих вимог законопроєкт передбачає застосування санкцій. Йдеться як про фінансові обмеження, так і про інші заходи впливу. Зокрема, можливе обмеження використання таких платформ державними органами, банками та організаціями, що працюють із персональними даними громадян.

За словами Ярослава Железняка, ключовим викликом залишається практична реалізація цих норм. Він зазначив, що до другого читання варто доопрацювати механізми застосування санкцій, адже у випадку з Telegram це може бути технічно складно.

Водночас депутат підкреслив, що загальний напрямок законодавчої ініціативи є правильним, оскільки питання прозорості платформ і їхньої відповідальності стає дедалі актуальнішим для України.

Наразі законопроєкт отримав підтримку профільного комітету та очікує подальшого розгляду в парламенті.

