В Україні створять єдиний інформаційний портал — цифровий дашборд

16.01.2026 10:10
Микола Деркач

Уряд ухвалив постанову для запуску системи — «цифрового дашборда», яка показуватиме реальний стан справ у країні. Це дозволить владі швидко помічати проблеми та реагувати на них, а людям — легко контролювати ефективність роботи держорганів

Фото: freepik.com

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

«Змінюємо підхід до управління державою: замість стосів паперових звітів — відкриті дані, — йдеться у повідомленні. — Дані мають допомагати ухвалювати рішення, а не просто зберігатися в таблицях. Раніше інформація була розкидана по різних системах, тому побачити повну картину розвитку країни було складно. Тепер дані об’єднають, щоб держава могла працювати ефективніше».

Нова система працюватиме як «цифровий дашборд» із двома інтерфейсами:

Для держслужбовців: система збиратиме та оброблятиме дані з різних реєстрів у реальному часі. Це дозволить посадовцям бачити динаміку змін, планувати заходи на основі фактів, а не припущень, та оперативно реагувати на виклики, особливо в умовах воєнного стану.

Для громадян: у майбутньому українці зможуть переглядати аналітику про стан справ у державі. Інформація буде доступна на зрозумілих графіках та дашбордах. Це дозволить кожному бачити реальні результати роботи влади та ефективність державних рішень.

Читайте також: Актуальні рахунки для сплати податків та ЄСВ у 2026 році: інструкція

«Запускатимемо систему поетапно. Спершу сфокусуємося на внутрішній частині для держслужбовців, щоб налагодити якісну оцінку ефективності державних політик. А згодом відкриємо публічні дашборди для громадян», — зазначили у Мінцифри.

Цифровізація — це не лише про послуги в смартфоні, а й про якісно новий рівень управління державою.

Раніше ми також писали, що після відставки першого віцепремʼєр-міністра та міністра цифрової трансформації Михайла Федорова тимчасове керівництво Міністерством цифрової трансформації перейде до його заступника Олександра Борнякова.

