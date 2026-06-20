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Частина пенсіонерів отримає доплати з 1 липня

20.06.2026 14:00
Микола Деркач

З 1 липня Пенсійний фонд проведе автоматичний перерахунок виплат для окремих категорій пенсіонерів. Йдеться про громадян, які протягом місяця досягнуть певного віку та матимуть право на вікові надбавки до пенсії

Частина пенсіонерів отримає доплати з 1 липня

Фото: chatgpt.com

Додатково звертатися до Пенсійного фонду не потрібно — нарахування відбудеться автоматично.

Які доплати передбачені

Станом на сьогодні пенсіонери можуть отримувати такі вікові надбавки:

  • від 70 до 74 років — ₴300;
  • від 75 до 79 років — ₴456;
  • від 80 років і старше — ₴570.

Водночас право на доплату мають лише ті пенсіонери, чий розмір пенсії не перевищує ₴10 340,35.

Чому перша виплата може бути меншою

Пенсіонери не завжди отримують повну суму надбавки в місяць свого дня народження. Якщо відповідного віку людина досягає не на початку місяця, доплата нараховується пропорційно кількості днів, що залишилися до його завершення.

Наприклад, якщо день народження припадає на другу половину липня, перша надбавка буде частковою. Повний розмір виплати пенсіонер почне отримувати вже з наступного місяця.

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У серпні зміняться правила підтвердження стажу

Наприкінці літа в Україні також набудуть чинності нові правила підтвердження страхового стажу для призначення та перерахунку пенсій.

З серпня 2026 року державні органи будуть зобов’язані повідомляти громадян про відсутність необхідних відомостей у реєстрах та роз’яснювати порядок їх подання.

Мета змін — спростити процедуру підтвердження трудового стажу у випадках, коли дані відсутні в електронних базах або державних системах.

Стаж зарахують навіть за боргів роботодавця

Однією з ключових новацій стане можливість зарахування до страхового стажу періодів роботи, за які роботодавець не сплатив страхові внески через заборгованість.

Це правило діятиме за умови, що роботодавець подавав звітність та нараховував внески не нижче мінімального рівня.

Такі періоди можна буде врахувати для набуття права на пенсію. Однак під час розрахунку розміру виплат враховуватиметься лише страховий стаж, за який внески були фактично сплачені.

Редакція PSM7 звертає увагу, що липневе підвищення стосується лише окремих пенсіонерів, які досягають визначеного віку. Натомість більш масштабні зміни для пенсійної системи можуть бути пов’язані з реформою та новими правилами обліку страхового стажу, які почнуть діяти вже цього року.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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