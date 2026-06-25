Деякі українці можуть отримати одноразову допомогу 4 600 грн

Окремі категорії українців можуть подати заявку на отримання одноразової грошової допомоги в розмірі 4 600 грн. Програму реалізує громадська організація «Об’єднання родичів політв’язнів Кремля» у межах проєкту «Пошук.Полон»

Подати заявку можуть люди, які постраждали від незаконного позбавлення волі внаслідок російської агресії, а також члени їхніх сімей. Реєстрація триватиме до 7 липня 2026 року включно.

Хто може отримати допомогу

Подати заявку можуть:

родичі цивільних осіб, які досі перебувають у незаконному ув’язненні;

сім’ї громадян, звільнених із місць несвободи;

люди, які пережили незаконне ув’язнення або полон;

законні представники та утриманці постраждалих.

Якщо допомоги потребують кілька повнолітніх членів родини, кожен із них має подати окрему анкету. Дані про дітей вносить один із батьків або законний представник.

Кошти можна використати на найнеобхідніші потреби, зокрема придбання продуктів і ліків, а також оплату житла та комунальних послуг.

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Як подати заявку

Реєстрація відбувається онлайн. Організатори зазначають, що подання анкети не гарантує автоматичного призначення виплати — усі заявки проходитимуть перевірку.

Для оформлення знадобляться паспорт або ID-картка, реєстраційний номер облікової картки платника податків, банківські реквізити у форматі IBAN, документи про родинні зв’язки та, за наявності, підтвердження факту незаконного позбавлення волі.

Якщо офіційних документів немає, заявники можуть додати інші підтвердження або детально описати обставини в анкеті. Водночас організатори просять не зазначати інформацію, яка може поставити під загрозу безпеку людини, що перебуває в неволі, або ускладнити її звільнення.

Редакція PSM7 звертає увагу: через обмежений бюджет організатори рекомендують не відкладати подання заявки до останніх днів. Остаточне рішення про надання допомоги ухвалюватиметься після перевірки поданих документів.

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За матеріалами napensii.ua; relativespp.org.