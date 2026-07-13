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Деякі українці можуть збільшити свої пенсії

13.07.2026 19:00
Ольга Деркач

Українці, які після досягнення пенсійного віку не поспішають оформлювати пенсію та продовжують офіційно працювати, можуть розраховувати на вищі щомісячні виплати в майбутньому. Законодавство передбачає фінансове заохочення для тих, хто відкладає вихід на пенсію, однак такий крок не завжди є економічно виправданим

Деякі українці можуть збільшити свої пенсії

Фото: magnific.com/prostooleh

Як працює механізм підвищення пенсії

У Пенсійному фонді України пояснюють: якщо людина вже досягла пенсійного віку, має необхідний страховий стаж, але не звертається за призначенням пенсії та продовжує працювати офіційно, розмір її майбутньої пенсії збільшиться.

Надбавка залежить від того, наскільки довго людина відкладає оформлення виплат:

  • 0,5% додається за кожен повний місяць відстрочки, якщо вона триває до п’яти років (60 місяців);
  • 0,75% за кожен повний місяць — якщо пенсію оформлюють більш ніж через п’ять років після виникнення права на неї.

Наприклад, рік відстрочки забезпечить підвищення майбутньої пенсії на 6%, два роки — вже на 12%. Якщо ж людина вирішить працювати ще шість років після набуття права на пенсію, її основний розмір збільшиться приблизно на 54%.

Чому таке рішення підходить не всім

Попри привабливість більшої пенсії у майбутньому, відкладати її оформлення варто лише після ретельних розрахунків. У деяких випадках людина може втратити більше коштів, ніж отримає завдяки підвищенню.

Перед ухваленням рішення експерти радять оцінити кілька важливих факторів:

  • суму пенсійних виплат, яких людина добровільно відмовиться на час відстрочки;
  • очікуване збільшення майбутньої пенсії;
  • стан здоров’я, фінансові потреби та особисті життєві обставини.

Наприклад, якщо громадянин відклав оформлення пенсії на два роки й за цей час не отримав близько 120 тис. грн виплат, а надбавка після призначення пенсії становитиме лише 600 грн щомісяця, компенсувати втрачені кошти він зможе лише більш ніж за 16 років.

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Саме тому універсальної поради щодо відстрочки пенсії не існує — усе залежить від індивідуальної ситуації.

Хто може оформити пенсію у 2026 році

У 2026 році право на пенсію за віком залежить від тривалості страхового стажу:

  • у 60 років — за наявності щонайменше 33 років страхового стажу;
  • у 63 роки — за наявності не менше 23 років стажу;
  • у 65 років — за наявності щонайменше 15 років страхового стажу.

Водночас пенсійна реформа триває. До 2028 року вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію у 60 та 63 роки щороку поступово збільшуватимуться.

Як це вплине на українців

Можливість відкласти оформлення пенсії дозволяє частині українців збільшити майбутні щомісячні виплати, особливо якщо вони мають стабільну офіційну роботу та не потребують пенсійних коштів одразу після досягнення пенсійного віку.

Водночас для людей із невисокими доходами, проблемами зі здоров’ям або відсутністю інших джерел фінансування така стратегія може виявитися невигідною, адже за час відстрочки вони втратять значну суму пенсійних виплат, яку підвищена пенсія компенсуватиме протягом багатьох років. Тому перед ухваленням рішення українцям варто індивідуально прорахувати потенційні вигоди та можливі фінансові втрати.

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Джерело: На пенсії.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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