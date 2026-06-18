Деяким пенсіонерам можуть призупинити виплати

Пенсіонерам, які перебувають за кордоном, варто перевірити, чи пройшли вони фізичну ідентифікацію. Від цього залежить подальше отримання пенсійних виплат у 2026 році

Про це повідомили у Пенсійному фонді України (ПФУ).

У відомстві нагадали, що на вебпорталі електронних послуг ПФУ для користувачів зі статусом «пенсіонер» доступний сервіс «Моя ідентифікація». У ньому можна перевірити дату останньої ідентифікації та спосіб її проходження.

Якщо процедура була успішно виконана, у відповідних полях відображатиметься дата та джерело проведення перевірки. У разі відсутності ідентифікації ці поля залишаться порожніми.

Хто зобов’язаний проходити ідентифікацію

Згідно зі статтею 47-1 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», пенсіонери, які тимчасово проживають за межами України, повинні щороку проходити фізичну ідентифікацію до 31 грудня. Лише за цієї умови їм продовжуватимуть виплачувати пенсію.

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Як підтвердити особу

Пройти фізичну ідентифікацію можна кількома способами:

особисто звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України;

скористатися вебпорталом електронних послуг ПФУ;

пройти процедуру через відеоконференцзв’язок після попередньої реєстрації на порталі;

звернутися до дипломатичної установи України за кордоном, отримати підтверджувальну довідку та надіслати її до Пенсійного фонду поштою або через вебпортал.

У Пенсійному фонді радять не відкладати перевірку на кінець року, щоб уникнути можливих затримок або призупинення виплат.

Редакція PSM7 звертає увагу, що вимога щодо фізичної ідентифікації насамперед стосується українських пенсіонерів, які через війну виїхали за кордон та продовжують отримувати пенсійні виплати з України. Своєчасне проходження процедури дозволяє підтвердити право на отримання пенсії та уникнути можливих проблем із нарахуванням коштів.

За даними міжнародних організацій, мільйони українців досі перебувають за межами країни. Тому перевірка статусу ідентифікації в електронних сервісах ПФУ залишається важливим кроком для збереження безперервних пенсійних виплат.

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