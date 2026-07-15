Доплата 647 грн до пенсії: чому її отримали не всі українці

Повідомлення про щомісячну доплату в розмірі 647,75 грн викликали хвилю запитань серед пенсіонерів. Хоча липень уже перевалив за середину, багато українців так і не побачили цих коштів на своїх рахунках

У соцмережах користувачі масово запитують, чи затримують виплати та хто взагалі може розраховувати на таку надбавку. У Пенсійному фонді України пояснили: ця доплата передбачена не для всіх пенсіонерів, а лише для окремої категорії громадян.

Хто може отримувати доплату 647,75 грн

Йдеться про щомісячну надбавку, яку призначають учасникам бойових дій (УБД), якщо вони отримують пенсію.

Її розмір визначений законом і становить 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Станом на сьогодні цей показник дорівнює 2 595 грн, тому сума доплати складає 647,75 грн на місяць.

За яких умов призначають виплату

Основною умовою є наявність офіційно підтвердженого статусу учасника бойових дій. Для цього пенсіонер повинен мати відповідне посвідчення.

У Пенсійному фонді зазначають, що в окремих випадках надбавка може не нараховуватися автоматично, якщо інформація про статус УБД відсутня в державних реєстрах. У такій ситуації необхідно подати заяву та документи до будь-якого сервісного центру ПФУ або скористатися Порталом електронних послуг Пенсійного фонду. Після оновлення даних виплату призначать відповідно до вимог законодавства.

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Які ще надбавки отримують пенсіонери у липні

У липні загального перерахунку пенсій не передбачено. Водночас продовжують діяти індивідуальні доплати, зокрема вікові.

Наразі вони становлять:

300 грн — для пенсіонерів від 70 років;

300 грн — для пенсіонерів від 70 років; 456 грн — для осіб віком від 75 до 79 років;

456 грн — для осіб віком від 75 до 79 років; 570 грн — для громадян, які досягли 80 років.

Такі виплати Пенсійний фонд призначає автоматично після досягнення відповідного віку.

Хто не має права на вікову доплату

Вікові надбавки нараховують не всім пенсіонерам. Для їх отримання діє обмеження за розміром пенсії: загальна сума щомісячних пенсійних виплат не повинна перевищувати 10 340,35 грн.

Якщо пенсія більша за цей поріг, вікова доплата не призначається. Водночас це обмеження стосується лише вікових надбавок і не впливає на інші доплати чи пільги, гарантовані законом окремим категоріям громадян.

Що варто знати пенсіонерам

Якщо ви належите до категорії учасників бойових дій, але доплата 647,75 грн досі не надходить, варто перевірити, чи внесені відомості про ваш статус до бази Пенсійного фонду. У разі потреби достатньо подати заяву та підтвердні документи — після цього надбавку призначать у встановленому порядку. Водночас не варто орієнтуватися на інформацію із соцмереж: право на виплату залежить не від дати чи місяця, а від відповідності вимогам законодавства.

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Джерело: На пенсії.