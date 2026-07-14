Хто з українців отримає оновлену державну допомогу у липні

Із липня 2026 року в Україні продовжує діяти новий формат базової соціальної допомоги, який спрощує систему державної підтримки для громадян. Замість кількох окремих соціальних виплат малозабезпечені сім’ї можуть оформити одну комплексну допомогу, розмір якої визначається залежно від складу родини та її доходів

Які виплати об’єднала нова система

Базова соціальна допомога замінила одразу кілька видів державної підтримки. Вона охоплює виплати для:

малозабезпечених сімей;

одиноких матерів і батьків;

багатодітних родин;

дітей, які не отримують аліменти;

осіб, які не мають права на пенсію;

людей з інвалідністю.

Завдяки цьому громадяни можуть оформити одну комплексну виплату замість кількох окремих видів допомоги.

Як визначають розмір виплати

Основою для розрахунку є базова величина у 4 500 гривень. Саме вона враховується для першого члена сім’ї, кожної дитини до 18 років, а також осіб з інвалідністю I та II груп.

Для інших повнолітніх членів домогосподарства застосовується коефіцієнт 70%, тобто 3 150 гривень на особу.

Після визначення загальної суми для всієї родини із неї віднімають середньомісячний дохід сім’ї за останні три місяці. Отримана різниця і становить суму щомісячної державної допомоги.

Наприклад, якщо родина складається з двох дорослих і однієї дитини, базовий розрахунок становить 12 150 гривень. Якщо середньомісячний дохід такої сім’ї дорівнює 7 020 гривень, держава може призначити допомогу у розмірі 5 130 гривень щомісяця.

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Кому можуть не призначити допомогу

Попри оновлену систему, право на виплати мають не всі заявники. Закон визначає низку критеріїв, через які у призначенні допомоги можуть відмовити.

Однією з підстав є відсутність зайнятості у працездатних членів сім’ї. Якщо людина понад три місяці не працює, не навчається, не проходить військову службу, не займається підприємницькою діяльністю та не перебуває на обліку в центрі зайнятості, це може стати причиною для відмови.

Також враховується фінансовий та майновий стан родини. Допомогу можуть не призначити, якщо протягом останнього року сім’я здійснила великі покупки або має заощадження на суму понад 100 тисяч гривень. Водночас це обмеження не поширюється на витрати, пов’язані з лікуванням, освітою чи оплатою житлово-комунальних послуг.

Крім того, право на виплати можуть втратити сім’ї, які володіють другим житлом або мають більше одного автомобіля віком до 15 років, якщо для них не передбачені винятки законодавством.

Де подати заяву

Оформити базову соціальну допомогу можна кількома способами:

у сервісних центрах Пенсійного фонду України;

через вебпортал електронних послуг ПФУ;

у застосунку «Дія»;

через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП);

через уповноважених представників органів місцевого самоврядування.

Який вплив матиме оновлена система

Запровадження єдиної базової соціальної допомоги має зробити систему державної підтримки простішою та зрозумілішою для громадян. Об’єднання кількох видів виплат в одну дозволить скоротити бюрократичні процедури, прискорити оформлення допомоги та зробити розподіл бюджетних коштів більш адресним. Для сімей із низькими доходами це означає можливість швидше отримати фінансову підтримку, тоді як посилення перевірки майнового стану має забезпечити спрямування державних коштів саме тим, хто найбільше їх потребує.

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Джерела: На пенсії, Знай.UA.