Обігнав Ілона Маска: хто став найбагатшою людиною світу

11.09.2025 10:10
Ольга Деркач

Ілон Маск на короткий час втратив звання найбагатшої людини світу на користь Ларрі Еллісона — співзасновника Oracle та союзника президента США Дональда Трампа

Фото: chatgpt.com

Статки Еллісона 10 вересня вранці зросли до $393 млрд, перевищивши $385 млрд Маска, згідно з індексом мільярдерів Bloomberg. Ріст відбувся завдяки акціям Oracle, які зросли більш ніж на 40% на тлі оптимістичних прогнозів щодо розвитку хмарної інфраструктури та угод у сфері штучного інтелекту. Втім, до кінця дня котирування частково знизилися, і Маск знову повернув собі перше місце.

До цього Маск майже рік залишався на вершині рейтингу. Проте акції його головного бізнесу Tesla цього року впали. Виробник електромобілів стикається з занепокоєнням інвесторів через згортання ініціатив з електротранспорту адміністрацією Трампа, а також із критикою споживачів через політичну активність Маска.

Тим часом Oracle отримує вигоду від зростання попиту на дата-центри. Компанія прогнозує, що її хмарний бізнес цього року зросте на 77% і принесе $18 млрд, а в наступні роки очікується ще більший ріст. Особливий інтерес до послуг Oracle проявляють компанії зі сфери штучного інтелекту. У минулому кварталі Oracle уклала чотири багатомільярдні угоди й очікує нових контрактів найближчим часом, повідомила генеральна директорка Са́фра Катц.

Читайте також: Скільки Трамп та його сім’я заробляють на криптовалюті: огляд проєктів

Зв’язки з Трампом і медіа-амбіції

81-річний Еллісон заснував Oracle у 1977 році й здобув популярність у 1990-х, ставши відомим не лише завдяки бізнесу, а й завдяки розкішному стилю життя. Він очолював компанію до 2014-го, а нині є її головою ради директорів і технічним директором.

Еллісон відкрито позиціонує себе союзником президента Трампа. Коли той у січні повернувся до Білого дому, Еллісон з’явився разом із Семом Альтманом (OpenAI) та Масайосі Соном (SoftBank), щоб оголосити про проєкт Stargate зі створення інфраструктури для штучного інтелекту у США.

Oracle також розглядається як потенційний покупець TikTok, який може бути заблокований у США, якщо не вийде з-під контролю китайської ByteDance. На запитання, чи готовий Маск купити TikTok, Трамп відповів: «Я б хотів, щоб Ларрі його теж купив».

Медіа-інтереси Еллісона не обмежуються TikTok. Він профінансував більшу частину угоди на $8 млрд, коли його син намагався придбати компанію Paramount, власника CBS та MTV. Минулого місяця Paramount офіційно об’єдналася зі Skydance, що належить його синові Девіду.

Джерело: BBC.

