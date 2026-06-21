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Скільки грошей виділено на пенсії та зарплати у 2026

21.06.2026 14:00
Микола Деркач

За січень – травень 2026 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 1,8 трлн грн, що на 260 млрд грн, або на 16,9% більше проти аналогічного періоду минулого року

Скільки грошей виділено на пенсії та зарплати у 2026

Фото: chatgpt.com

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

Видатки загального фонду державного бюджету на безпеку і оборону за січень – травень 2026 року становили 1,14 трлн грн, або 63,4% від усіх видатків загального фонду. У тому числі, у травні було витрачено 287,1 млрд гривень.

Про це свідчать дані місячної звітності Державної казначейської служби України від 15 червня 2026 року.

У структурі видатків за економічною класифікацією найбільше спрямовано:

  • 702,1 млрд грн – на оплату праці працівникам бюджетної сфери з нарахуваннями (у тому числі у травні – 146,6 млрд грн) або 39% від загального обсягу видатків, витрачених за січень – травень 2026 року (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 94,8 млрд грн, або на 15,6%);
  • 305,3 млрд грн – на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) (у травні – 99,9 млрд грн) або 17% від загального обсягу видатків. Кошти були спрямовані, зокрема, на:

– придбання товарів для задоволення потреб Збройних Сил України;

– забезпечення функціонування Національної установи розвитку;

– забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру;

  • 296,5 млрд грн – на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) (у травні – 61,5 млрд грн) або 16,5% від загального обсягу видатків, що на 30,1 млрд грн або на 11,3% більше проти аналогічного періоду минулого року. Кошти були спрямовані, зокрема, на:

– трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій;

– соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини;

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– виплату житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;

  • 205,9 млрд грн – на оплату використання товарів і послуг (у травні – 54,5 млрд грн) або 11,4% від загального обсягу видатків. Кошти були спрямовані, зокрема, на:

– підтримку Збройних Сил України та інших військових формувань і правоохоронних органів. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування, оплата комунальних послуг;

– перерахування Національною службою здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;

  • 143,8 млрд грн – на обслуговування державного боргу (у травні – 40,6 млрд грн) або 8% від загального обсягу (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 7,2 млрд грн, або на 5,3%);
  • 104,3 млрд грн – на трансферти місцевим бюджетам (у травні – 29,2 млрд грн) або 5,8% від загального обсягу (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 31,2 млрд грн, або на 42,7%).

Нагадаємо, доходи загального фонду держбюджету за травень становили 318,7 млрд гривень.

Редакція PSM7 звертає увагу, що структура видатків держбюджету вкотре демонструє пріоритетність фінансування сектору безпеки та оборони в умовах повномасштабної війни. Водночас значні обсяги коштів спрямовуються на соціальні виплати, підтримку роботи державних установ і місцевих громад, що дозволяє зберігати функціонування економіки та системи соціального захисту навіть за високого навантаження на бюджет.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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