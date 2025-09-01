Скільки коштів потрібно на відновлення України — Гетманцев

Російська агресія завдала Україні колосальних збитків. Відбудова країни обійдеться у сотні мільярдів доларів і стане найбільшим проєктом відновлення у сучасній історії

Про це розповів Голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев.

«Відбудова – це не тільки про те, що чекає на нас десь у майбутньому, після досягнення миру. Вже сьогодні ми працюємо над цим завданням. І через пошук джерел фінансування, і через формування передумов для повоєнного розвитку економіки. Зокрема й у форматі стимулювання розвитку галузей, які здатні дати поштовх іншим», — пише нардеп.

Як приклад він навів створення законодавчої бази для впровадження спецрежиму Defence City, який значно розширить можливості української оборонної промисловості.

«Ще раз хочу подякувати всім причетним до реалізації цього важливого кроку для української економіки», — зазначив Гетманцев.

Він пояснив, що одним із ключових питань відбудови є залучення значних ресурсів.

За даними Світового банку, на відбудову України потрібно щонайменше $524 млрд протягом наступного десятиліття (оцінка станом на грудень 2024 року). Для порівняння – це трохи менше як три ВВП України.

«Бачу, що саме цифра в понад пів трильйона доларів на вихідних активно розійшлася у ЗМІ та соцмережах. Попри те, що дані оприлюднені ще пів року тому, вони дійсно вражають. Адже відбудова України – надмасштабний проєкт сучасності. Жодних аналогів з часів Другої світової й Плану Маршалла», — підкреслив політик.

«Підприємці, якщо ваше виробництво постраждало від обстрілів — подавайтеся на грант Мінекономіки через портал Дія. Кошти можна використати на придбання, доставку та запуск обладнання. Сьогодні така можливість з’явилася у Дії», — написала прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Розвиток бізнесу — однин із головних кроків на шляху до відбудови країни.

Нагадаємо, що стартував другий етап грантової програми «СТВОРЮЙ!» — ініціативи на підтримку жіночого підприємництва у сфері виробництва та переробки. Прийом заявок уже відкрито, а загальний бюджет цього етапу перевищує $1 000 000.

