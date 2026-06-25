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Українці отримають виплати до Дня Незалежності: як подати заявку

25.06.2026 19:30
Микола Деркач

Заяву на отримання разової виплати до Дня Незалежності України можна подати онлайн

Українці отримають виплати до Дня Незалежності: як подати заявку

Фото: chatgpt.com

Про це йдеться у матеріалі Мінсоцполітики.

Зазначається, що громадяни, які мають право на разову грошову допомогу до Дня Незалежності України, отримають її автоматично.

Однак, звернутися до Пенсійного фонду України необхідно тим, хто не є пенсіонером, не отримує житлову субсидію або пільгу на оплату житлово-комунальних послуг, не проходять службу (військову службу).

Подати заяву можна особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду, надіслати поштою або оформити онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

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Як оформити онлайн?

  1. Авторизуйтеся на вебпорталі Пенсійного Фондуза допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) та натисніть кнопку «Увійти».
  2. В особистому кабінеті на панелі ліворуч у розділі «Комунікації з ПФУ» оберіть опцію «Заява про призначення разової грошової виплати до Дня Незалежності України».
  3. Заповніть онлайн-форму заяви, що з’явиться на екрані: вкажіть загальні дані про себе (у т.ч. паспортні та адресні дані), додайте реквізити рахунку в банку.
  4. Перед остаточним формуванням заяви та відправленням її до Пенсійного фонду України, за допомогою опції «Додати файл» прикріпіть скановані копії документів, що посвідчують статус особи, який дає право на виплату разової грошової допомоги.
  5. Надайте згоду на передачу та обробку персональних даних, поставивши відповідну позначку «v», і натисніть кнопку «Сформувати заяву».
  6. Перевірте дані сформованої заяви та надішліть до Пенсійного фонду України, натиснувши кнопку «Підписати та відправити в ПФУ».
  7. З результатом розгляду заяви про призначення виплати можна ознайомитись у розділі «Мої звернення» – «Статус звернення».

Довідково

Розміри виплат до Дня Незалежності України у 2026 році визначено постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 2026 року № 602.

Редакція PSM7 звертає увагу: більшості отримувачів кошти нарахують автоматично. Подавати заяву потрібно лише окремим категоріям громадян, які не перебувають на обліку Пенсійного фонду за відповідними програмами або не проходять військову службу.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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