Як трейдер заробив $4 млн за 90 хвилин

Трейдер на Polymarket під псевдонімом fishalive перетворив приблизно $428 тис. на понад $4,7 млн лише за 90 хвилин, зробивши ставку проти перемоги збірної Іспанії у матчі чемпіонату світу з футболу проти Кабо-Верде

Ставку було розміщено напередодні матчу 15 червня. На ринку прогнозів шанси Іспанії на перемогу оцінювалися приблизно у 90%.

Замість того щоб підтримати фаворита, трейдер купив контракти на результат «Ні», фактично поставивши на те, що Іспанія не зможе перемогти.

Коли матч несподівано завершився нульовою нічиєю, ставка виплатилася за повною вартістю та принесла понад $4 млн прибутку лише на одному ринку.

За даними Arkham Intelligence, fishalive придбав мільйони контрактів на результат, за якого Іспанія не перемагає. Перед стартовим свистком ці контракти коштували близько $0,09 за штуку, що відображало низьку ймовірність такого сценарію.

Після сенсаційної нічиєї контракт був розрахований за ціною $1 за акцію, що принесло трейдеру понад $4,7 млн прибутку протягом кількох годин.

Ця угода стала однією з найбільших одноразових перемог на Polymarket під час чемпіонату світу з футболу 2026 року.

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Дані також свідчать, що трейдер заробив на іншому ринку, пов’язаному з цим самим матчем.

Fishalive поставив на те, що Кабо-Верде утримає фору +2,5 гола. Після нульової нічиєї ця ставка також впевнено зіграла. У сукупності обидві ставки принесли майже $9 млн прибутку.

У результаті багато трейдерів, які поставили на перемогу Іспанії, зазнали значних збитків, тоді як невелика група учасників, що зробила ставку проти загального консенсусу, отримала великі прибутки.

Редакція PSM7 звертає увагу, що ця історія демонструє стрімке зростання популярності ринків прогнозів на базі криптовалют, таких як Polymarket. Для українців це цікаво насамперед як приклад того, наскільки великі суми сьогодні обертаються в сегменті децентралізованих фінансів і криптотрейдингу. Водночас подібні угоди залишаються високоризиковими: прибуток у мільйони доларів став можливим завдяки вкрай малоймовірному результату матчу, який більшість учасників ринку не очікувала.

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