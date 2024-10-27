Голова ради НАБУ розкритикував новий податковий закон

Податковий законопроєкт №11416-д, який Верховна Рада ухвалила у цілому 10 жовтня 2024 року, містить чимало суперечливих та дискримінаційних норм, які потребують ґрунтовного доопрацювання

Таку думку висловив голова ради НАБУ, голова правління ОТП Банку Володимир Мудрий під час виступу на XІ BUSINESS & LEGAL TAX FORUM у Києві. Форум був організований видавництвом Юридична практика.

За його словами, питання не в розмірі податків, а в наслідках, до яких призведе новий закон.

«Реальність така, що фінансування армії потребує значних додаткових фінансових ресурсів, саме за рахунок внутрішніх джерел. Адже гранти і кредити, які ми отримуємо від міжнародних організацій, ідуть на фінансування загального фонду державного бюджету», — зазначив Володимир Мудрий.

Він пояснив, що це мала би передбачити «Національна стратегія доходів», яка, хоч і була прийнята, утім не дала відповіді на поточний виклик. Натомість парламент проголосував за законопроєкт, який, зокрема, містить положення про встановлення податків за ставкою 50% для банків за 2023 рік.

«Українські банки сьогодні і так працюють за підвищеною ставкою оподаткування прибутку 25%, яка є наразі найвищою в економіці України. А відповідно до нового закону вона зросте ще вдвічі», — каже голова правління ОТП Банку.

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Володимир Мудрий підкреслив, що закон пропонує ретроспективну зміну податків, а також порушує принципи стабільності, справедливості та рівності усіх платників перед законом, незалежно від форми власності та місця походження капіталу. До того ж, не дано відповідей на питання про зменшення обсягу «економіки в тіні» і відбулася відмова від ідеї додаткового оподаткування купівлі товарів сегменту luxury. Усе це, зауважив він, не буде сприяти привабливості та передбачуваності інвестиційного середовища для потенційних іноземних інвесторів.

На думку голови ради НАБУ, новий закон перешкоджатиме Уряду виконати взяті зобов’язання перед МФВ щодо приватизації державних банків, а отже потенційно може негативно вплинути на рішення Міжнародного Валютного Фонду щодо наступних траншів для України.

Пан Мудрий додав, що банківські установи сьогодні оперативно реагують на усі виклики, які постають перед українською економікою. Вони реалізують різноманітні програми кредитування, фінансують проєкти енергонезалежності бізнесу, залучають міжнародні кошти, працюють над зростанням обсягів фінансування держбюджету через інвестиції в ОВДП тощо.

«Кожен усвідомлює свою роль і важливість цієї місії. Але питання виникають не через розміри податків, які передбачає новий закон, а через ті довгострокові наслідки, до яких він призведе», — резюмував голова ради НАБУ.

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